'Hy vọng' đã lộ diện

Dàn diễn viên chính của bộ phim sắp ra mắt, HOPE mới đây đã tham gia buổi chụp ảnh với ELLE Korea.

HOPE dự kiến ra rạp vào ngày 15/7, kể về Bum Seok (Hwang Jung Min), trưởng đồn cảnh sát ở cảng Hopo, một ngôi làng nằm gần Khu phi quân sự (DMZ). Sau khi thanh niên địa phương báo cáo nhìn thấy hổ, Bum Seok và toàn bộ dân làng, bao gồm cả một thợ săn trẻ tên Sung Ki (Jo In Sung), rơi vào tình trạng khẩn cấp khi họ phải đối mặt với một thực tế không thể tưởng tượng nổi. Bộ phim, được mời tham dự hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, do đạo diễn Na Hong Jin chỉ đạo, người đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho các tác phẩm xuất sắc như The Chaser, The Yellow Sea và The Wailing.

Hwang Jung Min, người đóng vai Bum Seok, đã mô tả "HOPE" là một dự án rất độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với những gì anh từng thấy trước đây: “Thật mới mẻ khi thấy một bối cảnh quen thuộc, như một ngôi làng nông thôn Hàn Quốc, cùng tồn tại với một sinh vật ngoài hành tinh xa lạ. Cách mà quy mô đồ sộ hòa quyện với những nhân vật tưởng chừng rất bình thường cũng thật hấp dẫn. "HOPE" không chỉ đơn thuần là về việc đuổi bắt và bị đuổi bắt. Cách chúng ta nhìn nhận những dạng sống ngoài hành tinh này cuối cùng phản ánh cách chúng ta nhìn nhận những sinh vật xa lạ trong thế giới của chính mình ngày nay”.