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Á quân ‘Vietnam Idol’ Lâm Phúc cùng thanh xuân vượt qua mặc cảm ngoại hình, nỗ lực 'tỏa sáng' với âm nhạc

Bình Nguyễn

SVO - Sau dấu ấn tại ‘Vietnam Idol 2023’, Lâm Phúc dần dần định hình phong cách âm nhạc đầy chất tự sự. Sự góp mặt của anh trong concert ‘Thanh xuân’ của báo Tiền Phong sẽ là một màu sắc thú vị.

Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ, từ báo chí, sự kiện, đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

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Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox và Á quân Vietnam Idol Lâm Phúc.

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Ca sĩ Nguyễn Lâm Phúc (sinh năm 2004) quê ở Hà Nội. Anh đang là sinh viên chuyên ngành Truyền thông, trường ĐH RMIT. Với niềm đam mê mãnh liệt cho âm nhạc, anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, ở các câu lạc bộ để tích lũy kinh nghiệm.

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Bước ngoặt diễn ra vào năm 2023, khi Lâm Phúc ghi danh tham gia Vietnam Idol. Tromg suốt cuộc thi, anh cho thấy sự tiến bộ qua cách thể hiện và trình diễn sân khấu. Và sau cùng, Lâm Phúc tỏa sáng với danh hiệu Á quân.

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Nam ca sĩ gen Z chia sẻ về danh hiệu làm thay đổi cuộc đời mình: “Mọi thứ như một giấc mơ, bởi trước đó hoàn toàn không ai biết đến tôi. Danh hiệu là bước khởi đầu để tôi có thêm tự tin, theo đuổi giấc mơ ca hát chuyên nghiệp”.

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Với ngoại hình "soái ca" cùng chất giọng tự sự, ít ai biết, Lâm Phúc từng đối diện với nỗi ám ảnh về cân nặng. Lúc học trung học, anh từng nặng đến 100 kg, thường xuyên bị mọi người trêu trọc và gán cho những biệt danh không hay. Điều này khiến anh tự ti và ít thể hiện cá tính bản thân trước đám đông.

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Nhận ra việc ám ảnh ngoại hình có thể đánh mất thêm nhiều cơ hội, Lâm Phúc bước vào hành trình giảm cân, nỗ lực “lột xác”. Từ một cậu bé thừa cân, anh dần dần lấy lại vóc dáng cân đối và gây ấn tượng với chiều cao 1,85m. Từ đó, Lâm Phúc rất chăm rèn luyện cơ thể, giữ gìn vóc dáng.

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Bên cạnh ngoại hình, Lâm Phúc còn có chất giọng đẹp, giàu nội lực. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý ca khúc. Hiện tại, ngoài việc học, anh dành thời gian trau dồi thêm kỹ năng âm nhạc. Với tất cả những tài nguyên đang có, giọng ca gen Z này hứa hẹn sẽ còn 'tỏa sáng' hơn trong tương lai.

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Sắp tới, Á quân Vietnam Idol Lâm Phúc sẽ góp mặt tại Concert Thanh xuân, diễn ra lúc 20h00, ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: Từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay, đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

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Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

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Với vai trò là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong kỳ vọng Concert Thanh xuân trở thành điểm hẹn văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam: Nơi âm nhạc đánh thức niềm tự hào, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới.

Bình Nguyễn
#Concert Thanh xuân #cơn sốt Concert Thanh Xuân #Lâm Phúc #Vietnam Idol #Lâm Phúc Vietnam Idol #gen Z

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