Hương Tràm khiến khán giả bất ngờ với màn 'tất tay' mở đầu cho chương mới trong hành trình nghệ thuật

SVO - Sau màn trở lại đầy ấn tượng cùng album 'Phao cứu sinh' và hiệu ứng tích cực từ sản phẩm âm nhạc mới, Hương Tràm chính thức công bố concert cùng tên, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1/8, tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Phao cứu sinh không chỉ là tên concert, mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt với Hương Tràm. Đây cũng chính là tên album đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ vào năm ngoái, sau quãng thời gian cô tạm gác lại sự nghiệp ca hát để sang Mỹ du học.

Với Hương Tràm, đó không đơn thuần là tên một dự án âm nhạc, mà còn là biểu tượng cho hành trình vượt qua những giai đoạn nhiều thử thách trong cuộc sống. Chính âm nhạc đã trở thành “chiếc phao cứu sinh” giúp cô giữ lại tình yêu với nghề, đồng thời thắp lên một lần nữa ngọn lửa đam mê ca hát sau thời gian gián đoạn.

Lấy lại tên album làm tên concert lần này, Hương Tràm mong muốn tiếp tục kể câu chuyện trở lại ấy trên một sân khấu lớn hơn, trọn vẹn và nhiều cảm xúc hơn. Việc lựa chọn Hà Nội là điểm khởi đầu cho concert Phao cứu sinh cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với Hương Tràm. Đây chính là nơi cô từng tổ chức liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, Hộp thư số 1, trước khi tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để bước vào hành trình du học.

Với Hương Tràm, Hà Nội không chỉ là một địa điểm biểu diễn, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Sau quãng thời gian rời xa sân khấu để học tập, trưởng thành và chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, cô quyết định chọn lại Hà Nội làm điểm bắt đầu cho hành trình concert lần này, như một cách khép lại một vòng tròn cũ và mở ra một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Chia sẻ về quyết định này, Hương Tràm cho biết: “Hà Nội là nơi tôi thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Với tôi, nơi đây luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sau nhiều năm, khi đứng trước một cột mốc mới, tôi muốn quay trở lại chính nơi này để tiếp tục câu chuyện âm nhạc của mình. Đây không chỉ là sự trở lại, mà còn là cách để nối tiếp một hành trình từng được bắt đầu bằng rất nhiều cảm xúc đẹp".