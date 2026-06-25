'Lễ hội Sen Hà Nội 2026': Hé lộ hành trình kể chuyện bằng hương sắc

SVO - Lần đầu tiên, tại không gian sáng tạo Tây Hồ, một mạch truyện trực quan sinh động về trọn vẹn 'vòng đời của Sen' sẽ được tái hiện, đánh thức mọi giác quan của công chúng Thủ đô.

Đến với Lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 - 28/6, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, công chúng sẽ được bước vào một hành trình đặc biệt, nơi câu chuyện về “vòng đời của Sen” được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt, trải nghiệm thực tế và những giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là cách thiết kế toàn bộ không gian theo đúng chu trình sinh trưởng tự nhiên của cây sen. Thay vì tham quan những khu trưng bày độc lập, du khách sẽ được dẫn dắt qua từng chặng đường phát triển của loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp và cốt cách Việt Nam.

Những câu chuyện thú vị về hoa sen sẽ được kể trong "Lễ hội Sen Hà Nội 2026".

Hành trình bắt đầu tại khu vực “Sự sống nảy sinh”, nơi tái hiện những ngày đầu tiên của cây sen từ khi nảy mầm trong lớp bùn sâu. Bằng sự kết hợp giữa hình ảnh khoa học, tư liệu chuyên ngành cùng các chất liệu thực tế như đất, nước và mầm sen, không gian này mang đến góc nhìn chân thực về sức sống bền bỉ của loài hoa vốn được xem là biểu tượng của sự thanh cao.

Tiếp nối là không gian “Lan tỏa rực rỡ”, nơi vẻ đẹp của sen bước vào giai đoạn nở rộ nhất. Tâm điểm của khu vực này là mô hình “Bản đồ Sen Việt” được kiến tạo giữa đầm sen quy mô lớn bên bờ Tây Hồ. Không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác, công trình còn mang ý nghĩa tôn vinh những vùng trồng sen nổi tiếng trên khắp cả nước, tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa sen Việt Nam.

Sau những trải nghiệm ngoài trời, du khách sẽ được dẫn tới không gian “Hồn Sen Việt”, nơi câu chuyện về sen được kể bằng chiều sâu văn hóa. Tại đây, các nghệ nhân sẽ giới thiệu nghệ thuật thưởng trà sen Tây Hồ, giúp người xem cảm nhận rõ hơn nét tinh tế trong đời sống tinh thần của người Hà Nội và người Việt nói chung.

Nhiều không gian văn hoá được xây dựng thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Đặc biệt, khu trình diễn nghề chế tác lụa tơ sen được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm hút khách nhất lễ hội. Trực tiếp chứng kiến quá trình lấy tơ từ cuống sen, kéo sợi và dệt thành những tấm lụa quý, du khách sẽ hiểu hơn về hành trình “tái sinh” của những phần tưởng như bỏ đi sau mùa thu hoạch. Đây cũng là minh chứng sinh động cho xu hướng phát triển bền vững khi mọi giá trị của cây sen đều được tận dụng và nâng tầm.

Khép lại hành trình là không gian “Bản hòa ca rực rỡ” trên tuyến đường Sen. Tại đây, sen hiện diện trong đời sống hiện đại qua hàng loạt sản phẩm sáng tạo như ẩm thực, trà, dược liệu, quà tặng lưu niệm và các mặt hàng thủ công. Không chỉ dừng lại ở giá trị thưởng lãm, cây sen còn được giới thiệu như một nguồn tài nguyên kinh tế xanh giàu tiềm năng.