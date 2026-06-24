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'6 nghệ sĩ đồng niên độc thân Hàn' quay trở lại mùa 2 sau khi 'gây sốt' với 560 triệu lượt xem

Tuệ Nghi

SVO - 'Gugidong Friends' của đài tvN được xác nhận sẽ có mùa 2, sau khi đạt 560 triệu lượt xem trực tuyến.

Gugidong Friends là chương trình truyền hình thực tế giải trí của Hàn Quốc phát sóng trên kênh tvN. Chương trình xoay quanh cuộc sống chung nhà của 6 nghệ sĩ độc thân đồng niên cùng sinh năm 1984 tại khu phố yên tĩnh Gugi-dong (Seoul). Dàn cast chính gồm: Jang Keun Suk, Choi Daniel, Ahn Jae Hyun, Lee Da Hee, Kyung Soo Ji, Jang Do Yeon.

Chương trình truyền hình thực tế được yêu thích của đài tvN, Gugidong Friends, đã chính thức được xác nhận sẽ có mùa thứ hai, sau khi mùa đầu tiên kết thúc thành công rực rỡ vào ngày 12/6.

Chương trình khám phá cuộc sống của những người trưởng thành trân trọng sự độc thân nhưng vẫn khao khát tình bạn. Thí nghiệm sống chung độc đáo của họ, được gọi là "dong-sa-chin" (bạn bè sống chung), mang đến những giây phút giải trí như phim hài kịch tình huống, đồng thời mang lại góc nhìn mới mẻ về xu hướng "hộ gia đình 1,5 người" hiện đại.

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Theo Joynews24, Gugidong Friends đã thu hút con số đáng kinh ngạc 560 triệu lượt xem trên YouTube và Instagram. Chương trình nhắm đến đối tượng khán giả nam và nữ từ 20-49 tuổi đã đứng đầu trong số tất cả các chương trình giải trí mới của tvN kết thúc trong năm nay và giành vị trí thứ hai về độ phổ biến trên truyền hình đối với các chương trình không phải phim truyền hình. Các thành viên trong dàn diễn viên cũng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng độ phổ biến cá nhân, khẳng định tầm ảnh hưởng văn hóa của chương trình.

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"Chúng tôi đã cố gắng thể hiện một cách tự nhiên hình ảnh chân thực của những người bạn sống chung với nhau. Chúng tôi tự hào rằng khán giả đã đồng cảm và thích thú với hình thức sinh hoạt gia đình mới này", nhóm sản xuất chia sẻ.

Tuệ Nghi
#Chương trình thực tế sống chung của nghệ sĩ Hàn #Sự thành công của Gugidong Friends mùa 1 và 2 #Xu hướng cuộc sống độc thân và tình bạn trẻ trung #Ảnh hưởng văn hóa và độ phổ biến của chương trình #Mô hình gia đình hiện đại và giải trí hài hước

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