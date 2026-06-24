NSND Kim Xuân và NSƯT Chiều Xuân casting dự án hợp tác Việt - Nhật của đạo diễn Luk Vân

NSND Kim Xuân, NSƯT Chiều Xuân, đạo diễn hình ảnh Nguyễn K'Linh, nhà biên kịch Toto Chan... là một trong số các thành viên của hội đồng giám khảo casting lần này. Tham gia buổi casting có những gương mặt như Hoàng Linh Chi, Đàm Phương Linh, Nguyễn Hoàng Phương Linh... cùng nhiều gương mặt trẻ trung, sáng giá. NSƯT Chiều Xuân không ngại thử thách, trợ diễn cùng các diễn viên trẻ để tìm ra người phù hợp nhất.

Ý tưởng của tác phẩm đến từ một chuyến đi giao lưu văn hóa của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật, năm 2023. Phim lấy bối cảnh thế kỷ XVII – giai đoạn giao thương rực rỡ của các Châu Ấn thuyền (Shuinsen), tái hiện mối tình thật đẹp vượt qua những giới hạn thời gian của vị công nữ triều Nguyễn bí ẩn và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Tác phẩm mang thông điệp sâu sắc về tình yêu, hòa bình và sự gắn kết giữa hai dân tộc.

Đạo diễn Luk Vân thẳng thắn chia sẻ về áp lực và nỗi lo khi làm phim có yếu tố lịch sử: "Đây là một bộ phim rất phức tạp, vì các nhân vật đều có thật. Công nữ Ngọc Hoa vẫn là một người phụ nữ bí ẩn, kể cả về xuất thân, khi phía Nhật gọi bà là công chúa, nhưng sử Việt lại gọi là công nữ. Chúng tôi chắc chắn sẽ có thêm những sự tham khảo với các sử gia, nhà nghiên cứu để làm rõ hơn vấn đề này".

Nói về tiêu chí tuyển chọn diễn viên cho dự án này, đạo diễn Luk Vân khẳng định, cô hoàn toàn không áp lực phải mời những cái tên được coi là "bảo chứng phòng vé". Nữ đạo diễn phân tích, các phim có doanh thu tốt gần đây đều thành công nhờ nội dung phim thú vị, ấn tượng chứ không riêng vì "ngôi sao".

"Vai Công nữ Ngọc Hoa này khá đặc biệt, tôi không thể mời một nữ diễn viên đã nổi tiếng sẵn vào vai được. Tôi muốn mở rộng casting ra toàn quốc để tìm kiếm những người phù hợp nhất về thần thái lẫn ngoại hình. Điều này tương tự với vai nam chính Araki Sotaro. Chúng tôi sẽ có những gương mặt nổi tiếng nắm các vai quan trọng khác, nhưng riêng cặp đôi chính, cơ hội luôn để ngỏ và công bằng dành cho cả những gương mặt mới", Luk Vân nhấn mạnh.