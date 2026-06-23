Ryo Yoshizawa kỷ niệm 17 năm ngày ra mắt

Một tài khoản Instagram do nhân viên của Yoshizawa quản lý đã được cập nhật vào ngày hôm nay (23/6), thông báo: "Ryo Yoshizawa đã tròn 17 năm ngày ra mắt". Tài khoản này cũng đăng tải một bức ảnh Yoshizawa cầm một quả bóng bay có số "17" trên đó.

Anh kết thúc bài đăng của mình bằng lời nhắn: "Mùa Hè này, bộ phim Kingdom: The Decisive Battle of Souls (Kingdom 5) sẽ được phát hành và vở nhạc kịch Dear Evan Hansen sẽ ra mắt. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Ryo Yoshizawa!". Người hâm mộ đã phản hồi bài đăng với những bình luận như: Chúc mừng kỷ niệm 17 năm; Tuyệt vời! Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bạn; Chúc mừng! Thật tuyệt vời; Đẹp quá!...

Vở nhạc kịch đoạt 6 giải Tony "Dear Evan Hansen" phiên bản Nhật Bản lần đầu tiên sẽ được công diễn từ ngày 25/7 (thứ Bảy) đến ngày 23/8 (Chủ Nhật) năm 2026, tại Nhà hát Ex Theater Ariake (Tokyo Dream Park). Nam diễn viên Ryo Yoshizawa đảm nhận vai nam chính Evan Hansen, luân phiên biểu diễn cùng nghệ sĩ Yuto Kakizawa. Vở kịch khắc họa hành trình của Evan, một cậu bé mắc chứng rối loạn lo âu xã hội và sống một cuộc đời cô đơn. Phiên bản tiếng Nhật của vở nhạc kịch được giới phê bình đánh giá cao này sẽ do Yuna Koyama đạo diễn, người từng đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" tại Lễ trao giải Sân khấu Yomiuri lần thứ 25.