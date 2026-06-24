'Miss grand Thailand' Engfa Waraha hóa ma nữ ám ảnh, lý do 'Obsession' ám ảnh giới trẻ toàn cầu

SVO - Bộ phim 'The stain' (Thái Lan) và 'Obsession' (Mỹ) đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt với nhiều tình tiết bí ẩn và kinh dị.

"Mỹ nhân" Engfa Waraha hẹn hò cùng "nam thần" Apo Nattawin

Ma nữ oán tình - The stain theo chân Malee (Engfa Waraha thủ vai), là một cô gái với vẻ đẹp cuốn hút nhưng mang trong mình vết thương sâu sắc từ quá khứ bị xâm hại. Số phận đưa cô đến một khu chung cư cũ, nơi những ký ức đau đớn từ thời thơ ấu liên tục quay về ám ảnh.

Tại đây, Malee gặp Pran (Apo Nattawin thủ vai), là một nhà thực vật học và bậc thầy pha chế trà, với quá khứ từng bị bạo hành. Là người đầu tiên nhìn thấy con người thật của Malee thay vì những “vết nhơ” mà xã hội gán lên cô, Pran dần trở thành điểm tựa tinh thần để cả hai chữa lành những tổn thương của nhau.

Thế nhưng, tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ ấy bắt đầu lung lay trước sự xuất hiện của Asanai (Jes Jespipat thủ vai). Khi quá khứ dần bị phơi bày, một cái chết kinh hoàng xảy ra, kéo tất cả vào vòng xoáy của tình yêu, tội lỗi và những sự thật mà họ đã cố gắng che giấu suốt nhiều năm.

Ma nữ oán tình do Krisda Witthayakhajorndet, Bhanbhassa Dhubthien và Ping Lumpraploeng đồng đạo diễn, biên kịch, sản xuất. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực của ê kíp trong việc mang đến một màu sắc mới lạ cho dòng phim kinh dị Thái Lan, khi kịch bản được phát triển hoàn toàn từ ý tưởng nguyên bản, không dựa trên bất kỳ tác phẩm tham chiếu nào.

Điểm thu hút lớn nhất của phim là sự góp mặt của "dàn sao" trẻ đình đám Thái Lan, đặc biệt là cặp đôi diễn viên chính Engfa Waraha và Apo Nattawin. Engfa Waraha được đông đảo khán giả biết đến sau khi đăng quang Miss grand Thailand 2022 và giành ngôi Á hậu 1 tại Miss grand International cùng năm.

Sau thành công trong lĩnh vực sắc đẹp, cô lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn với vai chính trong Thiên đường quả báo đóng cùng Jeff Satur. Bên cạnh đó, Engfa còn tham gia nhiều dự án truyền hình nổi bật.

Riêng Apo Nattawin là nam diễn viên nổi tiếng của Thái Lan, được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Porsche trong series boylove đình đám KinnPorsche (2022). Thành công của bộ phim đã đưa anh trở thành một trong những "ngôi sao" được yêu thích nhất của làn sóng giải trí Thái Lan hiện nay.

Chạm đúng nỗi sợ lớn nhất của giới trẻ thời mạng xã hội

Mùa phim kinh dị năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của tác phẩm Ám ảnh - Obsession do YouTuber Curry Barker giữ vai trò đạo diễn. Không đi theo lối mòn hù dọa, chém giết câu khách, dự án với kinh phí chưa đến 1 triệu đôla "gây sốt" toàn cầu, nhận nhiều lời tán dương từ giới phê bình, cùng doanh thu gấp hơn 300 lần kinh phí.

Một trong những yếu tố lớn nhất giúp phim Ám ảnh tiếp cận khán giả trẻ chính là việc đưa chất liệu văn hóa mạng vào phim một cách tự nhiên. Thay vì sử dụng tạo hình ma quỷ truyền thống hoặc sát nhân đeo mặt nạ, đạo diễn Curry Barker khéo léo học hỏi từ một trào lưu kinh dị đã và vẫn đang "làm mưa làm gió" trên TikTok - “uncanny valley” tức những thực thể mang hình dáng giống con người nhưng vô cùng dị thường mà không thể có ngoài đời.

Gần đây, loạt ảnh hậu trường ghi lại quá trình hóa trang của nữ chính Inde Navarrette (vai Nikki) đã bất ngờ "viral" mạnh mẽ. Trong phim, phân cảnh nhân vật Nikki đứng bất động, nhìn chằm chằm vào nam chính Bear trong bóng tối đã khiến người xem giật mình, thậm chí thành xu hướng trên mạng xã hội. Điều thú vị là gương mặt méo mó của Nikki trong cảnh này không hề là sản phẩm của CGI, mà nhờ vào kỹ thuật hóa trang thủ công.

Dự án chọn một ngôn ngữ hình ảnh rất riêng với bố cục khung hình được căn giữa, ánh sáng chan hòa, tươi sáng và màu sắc phim tự nhiên đến mức tối đa. Bộ đôi làm phim cố tình tạo ra một cảm giác bình thường, thậm chí có chút yên bình.

Ngay cả cửa hàng bán món One Wish Willow cũng được thiết kế thân thiện, tràn ngập tông màu ấm áp, với người bán hàng tỏ ra tự nhiên, hài hước chứ chẳng có gì bí ẩn.

Bộ phim bắt đầu bằng một chàng trai si tình, mệt mỏi vì bị “friend-zone”, sau đó ngỏ lời ước có được trái tim cô gái mình thầm yêu. Lời ước được đáp ứng nhưng lập tức biến thành cơn ác mộng, khi sự tự do ý chí của nữ chính Nikki bị tước đoạt hoàn toàn, biến cô thành kẻ cuồng loạn, sống bằng tình yêu hão huyền và mang tính giam cầm.