Ngỡ ngàng với mối tình chị em của 'nàng thơ màn ảnh' Mookda Narinrak và đàn em kém tuổi

Thuộc thể loại hài - lãng mạn, Tiếng Anh thành tiếng yêu - My tutor, my love hiện chiếu trên VieON, xoay quanh Eva (Mookda Narinrak đóng), vốn là đại minh tinh kiêu kỳ của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Cô luôn nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp để có thể xứng đôi với Vichana (Louis Scott đóng), chính trị gia trẻ sở hữu hồ sơ và hình ảnh hoàn hảo.

Bước ngoặt xảy đến khi Eva nhận được cơ hội tham gia một dự án Hollywood lớn nhưng lại gặp trở ngại về khả năng ngoại ngữ. Trong quá trình cấp tốc trau dồi tiếng Anh, cô gặp Pun (Aimm Sanpetch), chàng gia sư trẻ thông minh, hài hước và ấm áp. Không chỉ giúp Eva cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, Pun còn từng bước thay đổi cách cô nhìn nhận cuộc sống, tình yêu và giá trị của bản thân.

Mối quan hệ giữa nữ minh tinh nổi tiếng và chàng gia sư bình thường dần phát triển từ những buổi học tưởng chừng đơn giản. Tuy nhiên, khoảng cách địa vị, áp lực dư luận và những lựa chọn trong cuộc sống khiến hành trình tình cảm của họ đứng trước nhiều thử thách.

Một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim là màn kết hợp lần đầu giữa "ngôi sao" nổi tiếng của Thái Lan Mookda Narinrak và tân binh Aimm Sanpetch. Ngay từ khi dự án được công bố, cặp chị em đã thu hút sự quan tâm nhờ tương tác tự nhiên và hình ảnh trẻ trung, tươi mới.

Chia sẻ về bạn diễn, Mookda dành nhiều lời khen cho đàn em: “Nụ cười của Aim mang lại nguồn năng lượng tích cực và khiến bầu không khí làm việc trở nên thoải mái hơn. Chỉ cần Aim cười là cả thế giới như tươi sáng hơn”.

Tại các buổi quảng bá phim, Mookda và Aimm cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Cả hai có không ít phân cảnh hài hước khi Pun liên tục chỉnh phát âm tiếng Anh cho Eva. Ngoài đời, Aimm sở hữu khả năng ngoại ngữ lưu loát nên thường xuyên hỗ trợ bạn diễn trong quá trình ghi hình, giúp những cảnh học tiếng Anh trở nên tự nhiên và sinh động hơn trên màn ảnh.