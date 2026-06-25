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Bộ đôi 'thầy trò' Choi khiến khán giả 'ám ảnh không nguôi'

Tuệ Nghi

SVO - Hai diễn viên Choi Min Sik và Choi Hyun Wook thể hiện mối quan hệ thầy trò đặc biệt trong một bộ phim truyền hình trinh thám được mong chờ nhất của Netflix, 'Notes from the Last Row'.

Bộ phim tâm lý giật gân này xoay quanh Heo Moon-oh (Choi Min Sik), một nhà văn và giáo sư văn học Hàn Quốc thất bại, người phát hiện ra tài năng bẩm sinh của Lee Kang (Choi Hyun Wook), một nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, và bị ám ảnh bởi những tác phẩm của cậu.

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Choi Min Sik, được ca ngợi trên toàn cầu nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong Exhuma (2024) và Big Bet (2022), đã thể hiện một cách tài tình vai Mun-oh, một giáo sư bị ám ảnh bởi mặc cảm tự ti sâu sắc: “Tôi thấy mình khao khát một dự án thấm đẫm hương vị văn chương phong phú. Mặc dù hiện nay có rất nhiều chương trình truyền hình ăn khách và hấp dẫn, nhưng tôi cảm thấy kịch bản này thực sự cho khán giả không gian để suy ngẫm. Mọi người có thể thấy những khuyết điểm của Mun-oh khá gần gũi với cuộc sống thực, cho phép người xem nhìn thấy chính mình trong đó. Thông điệp của tác phẩm và mối quan hệ giữa thầy trò có vẻ hơi khác biệt so với xu hướng hiện tại, nhưng chính điều đó lại làm cho nó trở nên mới mẻ”.

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Miêu tả về nhân vật của mình, Choi Min Sik nhận xét: "Sự đố kỵ và mặc cảm tự ti là những đặc điểm phổ biến của con người, nhưng Mun-oh trải nghiệm chúng ở mức độ đau đớn tột cùng. Để đảm bảo hành trình của nhân vật chân thực, tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản đồng thời tham gia vào các cuộc đối thoại kỹ lưỡng với ê kíp sáng tạo để tỉ mỉ xây dựng thế giới nội tâm của Mun-oh".

Thành công của bộ phim nằm ở sự ăn ý giữa hai diễn viên chính, đặc biệt là màn trình diễn đầy mê hoặc của Choi Hyun Wook trong vai chàng sinh viên bí ẩn.

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Choi Hyun Wook, người đóng vai Lee Kang, cho biết lý do anh tham gia dự án là vì đạo diễn Kim Kyu Tae và diễn viên kỳ cựu Choi Min Sik: “Điều hấp dẫn nhất của tác phẩm này là đạo diễn và diễn viên kỳ cựu Choi Min Sik. Kịch bản cuốn hút đến nỗi tôi đã đọc một mạch ngay lập tức. Lee Kang là một nhân vật vô cùng kiềm chế, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tầng lớp phức tạp.Trong suốt quá trình sản xuất, tôi hoàn toàn bị cuốn hút và đôi khi choáng ngợp bởi sự hiện diện mạnh mẽ, như hổ của Choi Min Sik trên màn ảnh. Nếu không có sự hướng dẫn tuyệt vời và nguồn năng lượng phản chiếu của anh ấy, tôi sẽ không bao giờ nhận ra được chiều sâu của nhân vật Lee Kang".

Mối quan hệ thân thiết giữa Choi Min Sik và Choi Hyun Wook bắt đầu từ một buổi thử vai. Choi Min Sik cho biết: "Tôi đã tham gia một buổi thử vai cho vai Lee Kang. Tôi không quen thuộc với các diễn viên trẻ hiện nay, vì vậy, tôi muốn xem những người đến thử vai như thế nào và cảm nhận sự tự nhiên, chân thực. Sau khi đạo diễn, trợ lý đạo diễn và nhà sản xuất thảo luận, chúng tôi đã đi đến thống nhất chọn Choi Hyun Wook. Tôi đề nghị chúng tôi đi ăn sau buổi thử vai, nhưng Hyun Wook nói cậu ấy sẽ mời tôi. Chúng tôi đã ăn cùng nhau".

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Phim gồm 6 tập và sẽ được phát sóng trọn bộ trên Netflix vào ngày 26/6.
Tuệ Nghi
#Mối quan hệ thầy trò trong phim #Diễn xuất Choi Min Sik và Choi Hyun Wook #Bộ phim truyền hình trinh thám Netflix #Nhân vật giáo sư và sinh viên phức tạp #Thông điệp về tự ti và đố kỵ

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