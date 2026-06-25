Hai 'nam thần trăm tỷ' của màn ảnh Việt Tuấn Trần và Ma Ran Đô lần đầu kết hợp trong phim với đề tài đời sống độc lạ

SVO - Phim điện ảnh 'Trại giam hạnh phúc' ra mắt first look poster và video, hé lộ dàn diễn viên chính gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành. Phim mang đến bầu không khí căng thẳng, nguy hiểm và đầy bí ẩn về cuộc sống đằng sau song sắt của các phạm nhân.

Trại giam hạnh phúc là dự án quy tụ những "ngôi sao" điện ảnh, "bảo chứng phòng vé" Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, phim đã hé lộ về những bi kịch dẫn đến việc các nhân vật phải vào trại giam. Những màn gây hấn trực tiếp hay gây hấn thụ động của các “ma cũ” chào đón “ma mới” khiến khán giả phần nào cảm nhận được sự ngột ngạt và nguy hiểm của trại giam.

Trong Trại giam hạnh phúc, Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc, người bị kết án tù vì tội giết người. Sau khi khẳng định qua những vai diễn trong các bộ phim tình cảm hài, gia đình như Mai, Làm giàu với ma, Báu vật trời cho… màn hoá thân của Tuấn Trần trong dự án điện ảnh lần này khiến người hâm mộ hy vọng về một sự "lột xác" trong diễn xuất, cũng như sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng ngày càng khẳng định tài năng của mình, với sự đa dạng trong việc lựa chọn các dự án điện ảnh. Trong phim này, nam diễn viên trẻ vào vai quản giáo Tú. Ngay trong hình ảnh đầu tiên, Ma Ran Đô chưa thể hiện nhiều cảm xúc nhưng chính vẻ điềm tĩnh đã tạo nên chiều sâu, khiến khán giả càng mong muốn khám phá nhiều hơn về câu chuyện đằng sau và sự phát triển tâm lý của nhân vật này trong phim.

Sự xuất hiện của Lương Thế Thành trong first look của Trại giam hạnh phúc cũng là một bí ẩn khác của phim, khi nhân vật này chỉ quay mặt lại và nở nụ cười nguy hiểm. Những chi tiết có vẻ nhỏ nhặt và tiết chế này lại hé lộ đây là một nhân vật “không phải dạng vừa” trong trại giam.

Trại giam hạnh phúc là dự án điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Trung Lùn, người đứng sau hai bộ phim trăm tỷ Làm giàu với ma và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, khai phá đầy khác biệt với dòng phim kinh dị Việt. Với đề tài xã hội, tâm lý, đạo diễn Trung Lùn hứa hẹn sẽ mang đến sự phức tạp và bí ẩn về đời sống ngục tù, với những tình tiết căng thẳng, cùng nhiều âm mưu chờ được vén màn.