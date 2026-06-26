Quán quân ‘Rap Việt’ Double2T cùng chất nhạc thanh xuân độc đáo, bản lĩnh người trẻ giữ gìn văn hóa Việt

SVO - Với phong cách âm nhạc độc đáo, Double2T nối dài những thành công thanh xuân bằng sự nỗ lực và cống hiến. Góp mặt tại Concert ‘Thanh xuân’, anh sẽ là nhân tố đặc biệt, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Double2T (sinh năm 1996) có tên thật là Bùi Xuân Trường. Anh là một nam rapper có phong cách âm nhạc đặc trưng. Âm nhạc của anh kết hợp với chất liệu văn hóa miền núi với các âm thanh hiện đại, tạo nên sự cuốn hút mới mẻ.

Rap cùng Double2T và đừng quên những lưu ý quan trọng của Concert 'Thanh xuân'!

Từ một anh thợ cắt tóc, Double2T tự học viết nhạc và tự thu âm một cách nghiệp dư. Anh vừa làm việc, vừa nuôi ước mơ theo đuổi nhạc rap. Thậm chí, đã có lúc anh nghĩ đến chuyện từ bỏ giấc mơ nghệ thuật và tự cho bản thân một năm nỗ lực. Nếu trong vòng một năm đó, anh vẫn không tạo ra được thu nhập từ âm nhạc thì sẽ gác lại mọi thứ.

Đến khi tham gia Rap Việt mùa 3, biến cố vẫn tìm đến thử thách anh. Sau khi bước qua vòng thi đầu tiên, Double2T nhận tin ba của mình bị tai nạn. Lúc đó, anh đã muốn về quê để chăm sóc ba. Nhưng chính ba của Double2T đã gọi điện động viên anh tiếp tục cuộc thi. Bởi đó là giấc mơ mà Double2T đã dành cả thanh xuân để theo đến cùng.

Với sự động viên tinh thần và sự nỗ lực đầy bứt phá, Double2T thuộc đội huấn luyện viên BigDaddy đã xuất sắc trở thành Quán quân chương trình Rap Việt mùa 3. Hơn cả một danh hiệu, anh là minh chứng cho tinh thần tuổi trẻ không ngại xông pha, biến thử thách thành động lực vươn lên.

Đến ca MC lừng danh Trấn Thành cũng chia sẻ, Double2T là thí sinh “đổi đời” nhiều nhất, 'chạy sô' nhiều nhất sau Rap Việt. Còn JustaTee nhận xét Double2T có độ nhận diện cao với khán giả, với hình ảnh "người miền núi chất".

Trong sự nghiệp, Double2T có hàng loạt “bản hit” như Người miền núi chất, Thanh âm miền núi (kết hợp với Vũ Thảo My), Hạt gạo Việt Nam (kết hợp với LoR và Mây Bae), Kéo em về làm vợ, Tay-Lai Pro (kết hợp với JustaTee)… Nhưng nổi bật nhất vẫn là “siêu hit” À lôi, đã đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới.

Bài hát À lôi là điểm nhấn trong hành trình chinh phục khán giả của Double2T. Ngay khi ra mắt, bài hát nhanh chóng trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Double2T đã khéo léo kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và làn điệu dân gian tạo nên sự độc đáo của À lôi.

Với hành trình thanh xuân theo đuổi âm nhạc, nỗ lực quảng bá vẻ đẹp văn hóa vùng núi, Double2T được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024. Nam rapper chia sẻ, với âm nhạc, anh muốn kể câu chuyện của quê hương, của văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi và đầy tự hào.

Cùng tinh thần sáng tạo, khát khao cống hiến đó, Double2T cùng “dàn sao” Việt sẽ “khuấy đảo” Concert Thanh xuân sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: Từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Ngoài Quán quân Rap Việt Double2T, Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, Concert Thanh xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc. Bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chương trình mở ra không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ, nơi thanh xuân được nhìn lại, được tiếp nối và được thắp sáng bằng năng lượng của hôm nay.