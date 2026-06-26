Concert 'Thanh xuân' đổi vòng ra sao, có được mang máy ảnh vào?

SVO - Khán giả tham dự Concert 'Thanh xuân' cần lưu ý không mang theo máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp, flycam, đồ ăn thức uống bên ngoài, đồ uống có cồn, chất cấm, vũ khí, chất cháy nổ và các vật dụng cồng kềnh như ô dù, ghế xếp hay vali có kích thước lớn hơn 30x35cm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Thanh xuân sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, Hà Nội . Chương trình được xây dựng như một hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: Từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay, đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Chỉ còn một ngày nữa, concert sẽ chính thức sáng đèn với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, buitruonglinh, CONGB, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Để đảm bảo một đêm nhạc an toàn và trọn vẹn cảm xúc, Ban Tổ chức đã đưa ra những quy định về nội quy tham dự và các vật dụng được phép mang theo. Trả lời cho thắc mắc "Có được mang máy ảnh vào concert hay không?", Ban Tổ chức quy định rõ ràng khán giả không được mang máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp, cũng như flycam, drone hay các loại máy bay điều khiển từ xa vào khu vực diễn ra sự kiện .

Bên cạnh đó, các vật dụng cấm mang vào sự kiện còn bao gồm: Đồ ăn và thức uống bên ngoài (ngoại trừ nước uống đóng chai dung tích dưới 500ml); đồ uống có cồn; chất cấm, chất kích thích; vật sắc nhọn, dao kéo, vũ khí; pháo sáng, pháo nổ, vật dễ cháy nổ; thiết bị tạo tiếng ồn lớn; laser, đèn chiếu công suất mạnh; ô, dù các loại; thang, ghế xếp, ghế cá nhân; vali, balo, túi xách kích thước lớn; thú cưng và các trang phục, vật dụng có nội dung phản cảm hoặc không phù hợp . Ban tổ chức có quyền từ chối các vật dụng không phù hợp để bảo đảm an toàn chung cho toàn bộ chương trình .

Thay vào đó, khán giả nên chuẩn bị sẵn vé điện tử hoặc vé giấy hợp lệ, Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân, điện thoại đã sạc đầy pin, sạc dự phòng dung lượng dưới 15.000mAh, mũ hoặc nón mềm, quạt cầm tay, áo mưa mỏng và đi giày hoặc sandal đế mềm . Đồng thời, Ban tổ chức cũng khuyến khích khán giả mặc trang phục thoải mái, gọn nhẹ, phù hợp với sự kiện ngoài trời và di chuyển trong không gian đông người .

Khi đến sự kiện, khán giả cần tuân thủ quy trình check-in gồm năm bước: Chuẩn bị sẵn vé trước khi vào hàng, mang theo Căn cước công dân nếu sử dụng vé điện tử, xuất trình vé và Căn cước công dân để nhân sự kiểm tra quét mã QR, nhận vòng tay theo đúng khu vực và phải đeo vòng tay trước khi vào khu vực sự kiện . Khán giả cần tuân thủ tuyệt đối việc không mua bán, trao đổi, chuyển nhượng vé dưới mọi hình thức, không chen lấn xô đẩy hay vượt rào, không tự ý vào các khu vực hạn chế như sân khấu, hậu đài, khu vực VIP, đồng thời phải giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định và làm theo hướng dẫn của Ban tổ chức, lực lượng an ninh, y tế .