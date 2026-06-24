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Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

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Bí thư Đoàn trường đại học đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đoàn toàn quốc XIII và đánh giá cao Concert 'Thanh xuân'

Tú Chân (Ghi)

SVO - Phấn khởi và tin tưởng khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vừa chính thức khai mạc sáng 24/6, ThS Vũ Văn Quyền - Bí thư Đoàn trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên được cống hiến, khẳng định bản thân và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.

Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục là dấu mốc quan trọng, định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Đại hội sẽ đưa ra những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tôi mong muốn Đại hội sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên được cống hiến, khẳng định bản thân và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.

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ThS Vũ Văn Quyền - Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Với tư cách là Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội trong giai đoạn đất nước có nhiều thay đổi mang tính lịch sử, trước thềm Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào nhưng cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với thế hệ trẻ. Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, tôi càng thấy cần phải lan tỏa tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước. Tôi tin rằng, Đại hội sẽ tiếp thêm động lực để tuổi trẻ cả nước cùng chung tay kiến tạo tương lai, góp phần đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh.

Về Concert 'Thanh xuân' chào mừng thành công Đại hội do Báo Tiền Phong tổ chức, tôi đánh giá đây là một ý tưởng rất sáng tạo, gần gũi và phù hợp với giới trẻ. Concert 'Thanh xuân' không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ Việt Nam. Thông qua âm nhạc và các hoạt động giao lưu, chương trình góp phần truyền tải thông điệp về khát vọng, nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới. Đây cũng là cách làm mới công tác tuyên truyền, giúp các nội dung, thông điệp của Đại hội đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, thanh niên bằng hình thức sinh động và giàu cảm xúc.

Concert 'Thanh xuân' không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ Việt Nam

Tú Chân (Ghi)
#Đại hội Đoàn #Kỳ vọng #Thanh Xuân #Concert

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