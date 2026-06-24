Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Đại hội của tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và quyết tâm hành động

SVO - Đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, 788 đại biểu ưu tú đã hội tụ tại Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội mở ra chặng đường mới, với khát vọng xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng làm chủ tương lai.

Sáng 24/6, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, quy tụ 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Dự phiên khai mạc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nhân dân và tuổi trẻ cả nước.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo anh Bùi Quang Huy, Đại hội lần này mang tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

“Với niềm vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công chung của sự kiện”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch ra mắt tại Đại hội.

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 anh, chị; Đoàn Thư ký gồm 3 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 15 thành viên, do anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn làm Trưởng ban.

Trình bày chương trình làm việc, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cho biết, Đại hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6, với 4 phiên làm việc.

Trong phiên khai mạc, Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày các văn kiện và tham luận. Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã tham dự lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chiều 24/6, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tổ chức 5 diễn đàn chuyên đề về xây dựng thế hệ thanh niên tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp; hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới.

Phiên trọng thể của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng trên các nền tảng số của Đoàn. Đây là phiên làm việc quan trọng, với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa mới.

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Đại hội có 788 đại biểu tham dự, trong đó 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; 660 đại biểu được bầu từ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 35 đại biểu được chỉ định.

Cơ cấu đại biểu thể hiện tính đại diện rộng rãi của tuổi trẻ cả nước, với 312 đại biểu nữ (39,7%), 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số (18,3%). Có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 phó giáo sư và 23 tiến sĩ; 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Độ tuổi bình quân của đại biểu là 31,7 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Trương Nguyễn An Nhiên - học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế, sinh năm 2010. Đại hội cũng có sự tham gia của hai đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong chương trình làm việc, anh Nguyễn Minh Triết đã trình bày Tờ trình Báo cáo chính trị, tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII và Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa XII.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII.

Với tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và quyết tâm hành động, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.