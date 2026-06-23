Gửi gắm niềm tin vào tuổi trẻ trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

SVO - Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã gặp mặt, động viên đoàn đại biểu tham dự Đại hội, kỳ vọng tuổi trẻ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tiên phong, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 23/6, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; cùng lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy và các đại biểu trong đoàn tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Trưởng đoàn đại biểu, đã báo cáo công tác chuẩn bị tham Đại hội. Theo đó, đoàn đại biểu đã sẵn sàng về mọi mặt.

Đồng thời, anh Nhất Linh thông tin về cơ cấu, thành phần đoàn và những nội dung trọng tâm sẽ tham gia, đóng góp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Văn Cương ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trong nhiệm kỳ qua.

Ông nhấn mạnh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, có ý nghĩa định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ; tích cực tham gia các phiên làm việc, thảo luận tại đại hội; chủ động nghiên cứu, đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, ông Ngô Văn Cương đã trao hoa và quà chúc mừng đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, thể hiện sự quan tâm, động viên và kỳ vọng đối với các đại biểu trước ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư chia sẻ tại chương trình.

Thay mặt đoàn đại biểu, anh Nguyễn Nhất Linh bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Anh Nguyễn Nhất Linh khẳng định, các đại biểu sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội dung của đại hội, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị gặp mặt được đánh giá là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin và động lực cho đoàn đại biểu trước khi tham dự ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đối với công tác thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới.