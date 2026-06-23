Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

Dương Triều

SVO - Chỉ còn một ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Ngày 24/6, 786 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ hội tụ về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ XIII.

Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ưu tú được lựa chọn từ các địa phương, đơn vị trong cả nước và các tổ chức Đoàn ngoài nước, mang theo tâm tư, nguyện vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.

z7963025261052-03af155081d4374ada8e8997aff3452d.jpg
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho Đại hội diễn ra khẩn trương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, các cụm trang trí, khu vực triển lãm và các hạng mục phục vụ Đại hội đã được hoàn thiện.

Với chủ đề hướng tới xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và năng lực hội nhập, Đại hội lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đây được xem là thông điệp xuyên suốt, thể hiện vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, nhiều hoạt động bên lề như triển lãm thành tựu công tác Đoàn, giới thiệu các mô hình sáng tạo của thanh niên, không gian chuyển đổi số và các sản phẩm tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước cũng sẽ được tổ chức.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên cả nước nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ sáng kiến, hiến kế và cùng xác định những mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới.

Phiên trọng thể của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6 và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia cùng các nền tảng số của tổ chức Đoàn.

Dương Triều
#Đoàn Thanh niên #Đại hội XIII #Tuổi trẻ Việt Nam #Hà Nội #phong trào thanh thiếu nhi #bản lĩnh #nhiệm kỳ 2026-2031

Xem thêm

Chủ đề

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Cùng chuyên mục