Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

SVO - Chỉ còn một ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Ngày 24/6, 786 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ hội tụ về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ XIII.

Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ưu tú được lựa chọn từ các địa phương, đơn vị trong cả nước và các tổ chức Đoàn ngoài nước, mang theo tâm tư, nguyện vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho Đại hội diễn ra khẩn trương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, các cụm trang trí, khu vực triển lãm và các hạng mục phục vụ Đại hội đã được hoàn thiện.

Với chủ đề hướng tới xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và năng lực hội nhập, Đại hội lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đây được xem là thông điệp xuyên suốt, thể hiện vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, nhiều hoạt động bên lề như triển lãm thành tựu công tác Đoàn, giới thiệu các mô hình sáng tạo của thanh niên, không gian chuyển đổi số và các sản phẩm tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước cũng sẽ được tổ chức.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên cả nước nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ sáng kiến, hiến kế và cùng xác định những mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới.

Phiên trọng thể của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6 và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia cùng các nền tảng số của tổ chức Đoàn.