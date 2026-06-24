Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Thanh niên không lớn lên bằng lời động viên, mà trưởng thành từ trách nhiệm

SVO - Tại Diễn đàn số 1, với chủ đề 'Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc' trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Trung tá Võ Thành Nhân (Cục Chính trị Quân khu 9) đã có bài tham luận mang tính thực tiễn cao. Đứng từ góc độ công tác Đoàn trong quân đội, đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong việc giáo dục thế hệ trẻ thời kỳ số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của môi trường thực tiễn trong việc rèn luyện bản lĩnh thanh niên.

Đánh giá về thế hệ thanh niên hiện nay, Trung tá Võ Thành Nhân nhận định, đây là lớp người trưởng thành hoàn toàn trong môi trường số. Họ có khả năng tiếp cận tri thức nhanh, tư duy cởi mở và nhu cầu khẳng định giá trị bản thân rất cao. Tuy nhiên, mặt trái của sự bùng nổ mạng xã hội là xu hướng tiêu thụ thông tin "nhanh, ngắn", khiến một bộ phận giới trẻ dễ bị tác động, lôi kéo bởi các trào lưu bề nổi và thiếu đi sự chọn lọc.

Trung tá Võ Thành Nhân trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Trước bối cảnh đó, đại biểu Võ Thành Nhân chỉ ra rằng, bước đầu tiên và quan trọng nhất của công tác giáo dục là "phải hiểu thanh niên" và "đồng hành cùng thanh niên". Lớp trẻ ngày nay không chỉ cần cơ hội để phát triển, mà cốt lõi là cần lý tưởng để phấn đấu và niềm tin để dấn thân. Khi có một mục tiêu cống hiến rõ ràng, thanh niên sẽ tự động hình thành "sức đề kháng" vững chắc, đủ bản lĩnh để vượt qua những thông tin xấu, độc và các tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Khát vọng cống hiến phải được tôi luyện qua thực tiễn

Mang đến Diễn đàn những đúc kết từ môi trường quân ngũ, Trung tá Võ Thành Nhân khẳng định: "Thanh niên không chỉ trưởng thành từ những lời động viên, mà sẽ trưởng thành từ trách nhiệm được giao". Theo anh, bản lĩnh của người trẻ không thể lớn lên trong sự dễ dàng, mà phải được bồi đắp khi dám nhận việc khó, biết đặt lợi ích của tập thể, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

Sự trưởng thành ấy được minh chứng rõ nét qua hình ảnh hàng vạn thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ mỗi năm. Chỉ sau 3 tháng quân trường rèn luyện kỷ luật nghiêm ngặt, các chiến sĩ trẻ đã cho thấy sự "lột xác" về nhận thức, tác phong và hành động.

Không dừng lại ở đó, tuổi trẻ quân đội luôn là lực lượng tiên phong ở những mặt trận gian khó nhất: Từ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, cho đến tuyến đầu phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khát vọng cống hiến không tự nhiên sinh ra, mà phải được nuôi dưỡng bằng lý tưởng và tôi luyện qua những môi trường thực tiễn khắc nghiệt.

Ba định hướng hành động trọng tâm

Từ kinh nghiệm thực tiễn, đại diện tuổi trẻ Quân khu 9 đề xuất ba nhóm giải pháp đột phá cho công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm, xác định môi trường số là không gian giáo dục mới và dùng chính sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả.

Thứ hai, duy trì thường xuyên, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng đề cao ý thức tự rèn luyện và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn.

Thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần kiến tạo thêm nhiều môi trường thực tiễn, những "thao trường" đa dạng trong đời sống xã hội để thanh niên có cơ hội được cống hiến, dấn thân và trưởng thành, xứng đáng với vai trò là lực lượng làm chủ tương lai đất nước.