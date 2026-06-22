Trường Đại học Sao Đỏ: Kết nối doanh nghiệp - Nâng tầm đào tạo

SVO - Trường Đại học Sao Đỏ đang đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp thông qua mạng lưới gần 200 đối tác trong và ngoài nước. Từ xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập có hưởng lương đến hỗ trợ học bổng, trang thiết bị và tuyển dụng sau tốt nghiệp, sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp hơn 95% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Trong xu thế đổi mới giáo dục đại học theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, Trường Đại học Sao Đỏ xác định hợp tác với doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động. Những năm qua, Nhà trường không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo môi trường học tập gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Với phương châm “Nhà trường – Doanh nghiệp cùng đồng hành và phát triển”, Trường Đại học Sao Đỏ hiện đã ký kết hợp tác với khoảng 200 đối tác, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp lớn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và nhiều địa phương khác trong nhiều lĩnh vực như cơ khí, điện – điện tử, ô tô, công nghệ thông tin, tự động hóa và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp lớn đã trở thành đối tác chiến lược của Nhà trường như Brother Việt Nam, Toyota Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương, Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Hoa Lợi và nhiều doanh nghiệp FDI khác.

Trường Đại học Sao Đỏ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp

Sự hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong công tác đào tạo, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng sát với thực tiễn sản xuất, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới, quy trình sản xuất hiện đại và những yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Đồng thời, nhiều chuyên gia, kỹ sư đến từ doanh nghiệp được mời tham gia giảng dạy chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và định hướng phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Nhà trường đối thoại trực tiếp và trực tuyến với sinh viên đang thực tập

Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức cho sinh viên thăm quan thực tế tại doanh nghiệp, tham gia các chương trình thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay từ những năm đầu của khóa học. Sinh viên năm cuối của trường có tổng thời gian thực tập doanh nghiệp khoảng 6 tháng, gồm 3 tháng thực tập sản xuất và 3 tháng thực tập tốt nghiệp. Trước khi đưa sinh viên đến doanh nghiệp, các khoa chuyên môn đều tiến hành khảo sát, đánh giá điều kiện làm việc cũng như các chế độ, chính sách dành cho sinh viên thực tập, các doanh nghiệp tiếp nhận thực tập đều có thỏa thuận hợp tác với trường và ký hợp đồng lao động với sinh viên. Hiện nay, mức lương cơ bản dành cho sinh viên thực tập dao động từ 6 – 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ suất ăn ca, chi phí đi lại, nhà trọ và các chế độ phúc lợi khác. Tiền lương được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người học. Để quản lý quá trình thực tập, hằng tuần các khoa chuyên môn đều báo cáo tình hình sinh viên tại doanh nghiệp về Nhà trường. Đồng thời, định kỳ mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp và trực tuyến với sinh viên đang thực tập nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có. Thông qua các hoạt động này, sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường lao động hiện đại.

Doanh nghiệp tài trợ học bổng, trang thiết bị cho Nhà trường.

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động hợp tác doanh nghiệp của Trường Đại học Sao Đỏ là việc gắn kết đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Hằng năm, Nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình tư vấn nghề nghiệp, ngày hội việc làm, tuyển dụng trực tiếp tại trường và kết nối việc làm cho sinh viên. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp hoặc ký cam kết tuyển dụng đối với sinh viên có kết quả học tập tốt. Điều này không chỉ giúp sinh viên có cơ hội việc làm ổn định mà còn góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp còn đồng hành cùng Nhà trường thông qua các chương trình tài trợ học bổng, hỗ trợ trang thiết bị thực hành tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với môi trường sản xuất hiện đại. Tiêu biểu là sự hợp tác giữa Toyota Việt Nam và Trường Đại học Sao Đỏ trong việc xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP). Trung tâm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô với tổng giá trị hàng tỷ đồng; Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương trao Quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ – Con đường tơ lụa” trị giá 500 triệu đồng cho sinh viên; VinFast tặng 02 xe điện VF8 và VF9; Mitsubishi Motors Việt Nam tặng 01 xe Mitsubishi Destinator; Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam trao học bổng “Thắp sáng tài năng”, mỗi suất học bổng khoảng 12 triệu đồng/năm học; Công ty TNHH Ford Việt Nam hỗ trợ 20 suất học bổng AutoTech trị giá khoảng 260 triệu đồng, hỗ trợ cải tạo khu thực hành – thực nghiệm ô tô với tổng giá trị chương trình hỗ trợ khoảng 605 triệu đồng,…Sự đồng hành này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, mô hình hợp tác giữa Trường Đại học Sao Đỏ và doanh nghiệp đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, chương trình đào tạo gắn sát với nhu cầu thực tiễn, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn ở mức trên 95%. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược đào tạo gắn với doanh nghiệp mà Nhà trường đang kiên trì thực hiện.

Với những bước đi vững chắc và chiến lược phát triển phù hợp, Nhà trường đang khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đại học uy tín, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.