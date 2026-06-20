Trần Đức Dũng - Cựu sinh viên USTH chinh phục giảng đường hàng không danh tiếng tại Pháp

SVO - Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hàng không tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trần Đức Dũng tiếp tục chinh phục chương trình thạc sĩ Aerospace Engineering, chuyên ngành Systems Engineering tại ISAE-SUPAERO - một trong những cơ sở đào tạo hàng không vũ trụ hàng đầu châu Âu.

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Chọn ngành “ít người đi” để theo đuổi một giấc mơ lớn

Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, trong khi nhiều bạn bè lựa chọn những ngành học đang là xu hướng, Dũng lại quyết định đi theo một con đường riêng. Với cậu, kỹ thuật hàng không không chỉ là một lĩnh vực công nghệ cao mà còn có sự giao thoa của khoa học, công nghệ và những ứng dụng thực tiễn có khả năng thay đổi cuộc sống.

Niềm yêu thích dành cho máy bay và công nghệ đã được Dũng nuôi dưỡng từ sớm. Tuy nhiên, điều thôi thúc cậu theo đuổi lĩnh vực này không chỉ xuất phát từ đam mê, mà còn từ niềm tin vào tiềm năng phát triển của ngành hàng không tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều dự án sân bay mới đang được triển khai, các hãng hàng không liên tục mở rộng hoạt động, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này được dự báo sẽ ngày càng tăng nhanh.

“Đây là một ngành học còn khá mới và chưa có nhiều người theo đuổi, nhưng chính điều đó lại khiến mình cảm thấy hứng thú. Mình muốn được thử thách bản thân ở một lĩnh vực đặc thù và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai”, Dũng chia sẻ.

Với định hướng đó, Dũng đã lựa chọn USTH là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục ước mơ. Mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế, chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hệ thống tín chỉ ECTS tương thích với châu Âu cùng mạng lưới hợp tác sâu rộng với các trường đại học hàng đầu của Pháp đã giúp cậu sớm định hình con đường học tập và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

Ba năm để thay đổi và trưởng thành

Ba năm học tập tại USTH không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn là khoảng thời gian giúp Dũng thay đổi rất nhiều về tư duy và cách tiếp cận việc học.

“Lúc mới vào đại học, mình vẫn còn tâm lý chờ thầy cô giao bài hoặc hướng dẫn từng bước. Nhưng sau đó mình dần quen với việc tự học, tự tìm hiểu tài liệu và chủ động nghiên cứu”, Dũng nhớ lại.

Những yêu cầu tưởng như khó khăn ở giai đoạn đầu lại chính là chất xúc tác giúp Dũng hình thành khả năng tự học – một trong những năng lực quan trọng nhất đối với người làm khoa học và kỹ thuật.

Khoảnh khắc Dũng và các bạn cùng khóa trong Lễ tốt nghiệp năm 2023.

Không chỉ vậy, việc thường xuyên tham gia các dự án học thuật, làm việc nhóm và trao đổi với giảng viên quốc tế cũng trở thành nền tảng vững chắc để Dũng tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời mở rộng tư duy và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.

Dũng chia sẻ có lẽ điều khiến cậu bạn say mê nhất trong quá trình học chính là cảm giác khám phá từng bước những bí mật phía sau một chiếc máy bay.

“Điều khiến mình thấy thú vị nhất là việc hiểu được nguyên lý hoạt động của một chiếc máy bay. Từ khí động học, kết cấu đến cách các hệ thống phối hợp với nhau, càng tìm hiểu mình càng thấy mọi thứ rất logic và hấp dẫn”, Dũng chia sẻ.

Từ những câu hỏi tưởng như đơn giản như “Tại sao máy bay có thể bay?” hay “Làm thế nào để máy bay giữ được sự ổn định trên không?”, Dũng dần bước vào thế giới của những nguyên lý vật lý, cơ học và điều khiển hiện đại.

Những dự án thực hành và bài tập ứng dụng tại USTH khiến kiến thức không chỉ nằm trên sách vở. Việc trực tiếp giải quyết các bài toán kỹ thuật khiến mỗi môn học trở nên sinh động hơn và giúp sinh viên hiểu rõ giá trị thực tiễn của những gì mình đang học.

Bên cạnh việc học, Dũng vẫn dành thời gian để tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đại học thông qua các hoạt động thể thao và các hoạt động sinh viên. Với cậu bạn, thanh xuân tại USTH là khoảng thời gian để kết nối, khám phá bản thân và tích lũy những trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ.

Cơ duyên bất ngờ với ngôi trường đào tạo hàng không danh tiếng tại Pháp

Hiện đang theo học chương trình thạc sĩ Aerospace Engineering, chuyên ngành Systems Engineering tại ISAE-SUPAERO – một trong những ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng không danh tiếng nhất châu Âu. Ít ai biết rằng hành trình ấy của Dũng lại bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ.

Giống như nhiều ngã rẽ thú vị trong cuộc sống, cánh cửa dẫn Dũng đến ISAE-SUPAERO không nằm trong kế hoạch ban đầu.

“Ban đầu mình tìm hiểu về một trường đào tạo hàng không khác, và tình cờ biết đến ISAE-SUPAERO - một ‘người hàng xóm’ với rất nhiều chuyên ngành và công nghệ hiện đại đáng để tìm hiểu”.

Dũng cũng cho biết chính nhờ sự động viên và giúp đỡ từ những người anh em cùng ngành hàng không tại USTH đã tiếp thêm động lực để cậu bạn có đủ tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn của mình.​

“Nhờ có sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, mình đã dám thử sức ứng tuyển và quyết tâm đặt chân tới một nơi cách quê hương hàng nghìn cây số", nam sinh bày tỏ.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các giảng viên USTH, từ việc định hướng, viết thư giới thiệu đến chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển, cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu du học của Dũng.

ISAE-SUPAERO được công nhận quốc tế là một trong những trường đào tạo kỹ thuật hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới. Trường nằm trong Top 50 toàn cầu về lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ theo Shanghai Ranking, đồng thời liên tục giữ vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng uy tín dành cho hệ thống Grandes Écoles của Pháp. Bên cạnh đó, ISAE-SUPAERO cũng thuộc nhóm 1% cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới về khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp, khẳng định chất lượng đào tạo xuất sắc và mối liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái công nghiệp hàng không – vũ trụ quốc tế.



Cuộc sống đa sắc màu tại xứ sở lục lăng

Nếu USTH là nơi đặt những viên gạch nền móng đầu tiên, thì ISAE-SUPAERO chính là môi trường để Dũng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hành trang chuyên môn của mình.

Theo Dũng, chương trình thạc sĩ tại đây đi sâu vào các lĩnh vực chuyên ngành, đòi hỏi sinh viên phải tham gia nhiều dự án nghiên cứu, làm việc với dữ liệu thực tế và sử dụng thành thạo các công cụ chuyên môn.​

“Tại đây, sinh viên được trải nghiệm một môi trường quốc tế năng động, tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu và có cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, ISAE-SUPAERO còn khuyến khích người học phát triển tư duy sáng tạo cùng khả năng nghiên cứu độc lập”, Dũng chia sẻ.

Không chỉ có kiến thức chuyên môn, cuộc sống tại Pháp còn mang đến cho Dũng một bức tranh nhiều màu sắc về học tập, văn hóa và con người. Từ phương pháp đào tạo đề cao tính chủ động và tư duy phản biện đến cơ hội học tập cùng bạn bè quốc tế, mỗi trải nghiệm đều trở thành một mảnh ghép ý nghĩa trong những năm tháng tuổi 20 đầy khát vọng.

Nhìn lại hành trình từ Hà Nội đến Toulouse, từ giảng đường USTH đến một trong những ngôi trường hàng không danh tiếng hàng đầu châu Âu, Dũng tin rằng lựa chọn theo học ngành Kỹ thuật Hàng không tại USTH là một quyết định đúng đắn.

Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Dũng mong muốn có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoặc viện nghiên cứu để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Xa hơn nữa, Dũng hy vọng sẽ mang những kiến thức và trải nghiệm đã tích lũy được trở về quê hương, góp phần phát triển ngành hàng không Việt Nam.