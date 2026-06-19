Khởi động ‘AI Thực chiến’ mùa 2: Sinh viên Việt bước vào sân chơi công nghệ đầy thử thách

SVO - 'AI thực chiến' là cơ hội để các bạn trẻ thử sức với những bài toán thực tiễn, kết nối với chuyên gia hàng đầu và khẳng định năng lực trong lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay.

Sau thành công của mùa đầu tiên, cuộc thi AI thực chiến mùa 2 đã chính thức khởi động, tiếp tục mở ra một sân chơi quy mô dành cho sinh viên đam mê trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn quốc. Được tổ chức với định hướng đưa AI đến gần hơn với đời sống và doanh nghiệp, AI thực chiến năm nay không chỉ là một cuộc thi công nghệ đơn thuần mà còn là hành trình tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ có khả năng ứng dụng AI vào giải quyết các vấn đề thực tế. Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Khởi động mùa 2 của "AI Thực chiến", chương trình trọng điểm quốc gia về AI trên sóng truyền hình.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là chương trình được thiết kế theo hình thức gameshow truyền hình với nhiều vòng thi có độ khó tăng dần. Mỗi đội thi gồm tối đa 3 thành viên, trải qua các thử thách từ kiến thức nền tảng đến khả năng ứng dụng AI vào thực tế. Đại diện Ban tổ chức cho biết: "AI Thực chiến 2026 sẽ được mở rộng phạm vi, tập trung ứng dụng AI để giải quyết bài toán thật trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội. Chúng tôi sẽ đổi mới cách thức thể hiện để chương trình truyền hình tiếp cận tốt hơn, gần gũi hơn góp phần nâng cao dân trí. Đồng thời, hệ thống các Mentor sẽ được tăng cường để đồng hành huấn luyện thí sinh, giúp các bạn hội tụ đủ Đức – đủ Tài, phát triển những sản phẩm AI nhân văn, vì cộng đồng".

Mùa 2 của cuộc thi được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trước khi bước vào các vòng thi chính thức, Ban tổ chức triển khai chuỗi chương trình Unitour tại nhiều trường đại học nhằm lan tỏa kiến thức về AI, truyền cảm hứng sáng tạo và giúp sinh viên có thêm cơ hội giao lưu với các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ. Các hoạt động trải nghiệm, workshop và tọa đàm chuyên đề cũng được tổ chức xuyên suốt nhằm tạo môi trường học hỏi, kết nối cho cộng đồng yêu công nghệ.

Khánh Vy và Ngọc Thịnh đồng hành cùng "AI Thực chiến" từ những ngày đầu tiên.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, AI thực chiến 2026 còn mang đến cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và những người cùng đam mê. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Giải thưởng cao nhất của cuộc thi gồm 1 tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng hoặc khoản đầu tư trị giá 1 triệu đôla Mỹ. Ngoài ra, cuộc thi còn có một giải Nhì, hai giải Ba và nhiều giải phụ dành cho các hạng mục như Ứng dụng dữ liệu xuất sắc, Startup AI tiềm năng, Ý tưởng nổi bật hay Ứng dụng AI sáng tạo. Giữ vững tinh thần làm chủ công nghệ "Made in Vietnam" và năng lực giải quyết bài toán thật, AI Thực chiến 2026 sẽ được phát sóng dự kiến từ tháng 9/2026 - tháng 1/2027, trên kênh VTV2.