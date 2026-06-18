Nam ‘Sinh viên 5 tốt’ ULSA ghi dấu bằng thành tích học tập, nghiên cứu và cống hiến cộng đồng

SVO - Nguyễn Thái Hải (sinh năm 2006), sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kế toán, Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA), ghi dấu ấn với danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt', 'Ngôi sao Tháng Ba', năm 2026 và nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học.

Theo đuổi lĩnh vực tài chính bằng tinh thần học hỏi và sự chủ động

Thái Hải cho biết, niềm yêu thích đối với lĩnh vực tài chính, kinh tế đã được hình thành từ những năm anh còn học phổ thông. Nhận thấy đây là lĩnh vực có tính ứng dụng cao và nhiều triển vọng phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số, nam sinh quyết định lựa chọn theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Thái Hải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, năm học 2024 - 2025.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Thái Hải đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường và “Ngôi sao Tháng Ba”, năm 2026. Theo nam sinh, đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, cũng như công tác Đoàn - Hội.

“Điều ý nghĩa nhất với mình không chỉ là những danh hiệu đạt được mà còn là những trải nghiệm và bài học quý giá trên hành trình rèn luyện. Mình luôn đặt mục tiêu không ngừng hoàn thiện bản thân, đồng thời may mắn khi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và tổ chức Đoàn - Hội”, Thái Hải cho biết.​

Thái Hải (thứ hai, từ trái sang) cùng Đoàn công tác Hội Sinh viên Trường thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Phú Thọ trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025.

Hiện nay, Thái Hải đang đảm nhiệm nhiều vai trò như: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Kế toán của trường.

“Mỗi môi trường đều cho mình những bài học quý. Đặc biệt, công tác Đoàn - Hội giúp mình rèn luyện kỹ năng tổ chức, truyền thông, giao tiếp và tác phong chuyên nghiệp, qua đó trở nên tự tin, chủ động và trưởng thành hơn”, Thái Hải chia sẻ.​

Thái Hải (ngoài cùng, bên trái) tham dự Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững giáo dục đại học” tại Trường Đại học Nghệ An.

Tìm kiếm giá trị thực tiễn từ các đề tài nghiên cứu về phát triển bền vững và chuyển đổi số

Không chỉ tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, Thái Hải còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu khoa học, với những đề tài gắn liền với các vấn đề thời sự như phát triển bền vững, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Với nam sinh ngành Tài chính - Ngân hàng, đây là cơ hội để mở rộng tư duy học thuật và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thái Hải (thứ hai, từ phải sang, hàng đứng) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các tình nguyện viên tại chương trình thiện nguyện “Ươm mầm 2026”, do Liên chi Hội Khoa Kế toán tổ chức.

Là tác giả bài nghiên cứu “Lược sử kế toán môi trường và phát triển bền vững”, Thái Hải cho biết, việc quan tâm đến chủ đề này xuất phát từ nhận thức rằng, phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp và nền kinh tế hiện đại. Theo nam sinh, kế toán không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các chỉ tiêu tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh những tác động về môi trường và xã hội.

“Chính điều đó đã thôi thúc mình tìm hiểu sâu hơn về kế toán môi trường, nhằm góp phần làm rõ vai trò của lĩnh vực kế toán trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Mình mong muốn, những nghiên cứu của mình có thể đóng góp một góc nhìn nhỏ để sinh viên và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng”, Thái Hải chia sẻ.​

Thái Hải phát biểu tại Lễ Bế mạc Giải Cầu lông cấp Trường "ULSA BADMINTON CHAMPIONSHIP 2026".

Bên cạnh đó, Thái Hải còn là đồng tác giả bài báo khoa học về chuyển đổi số trong công tác kế toán doanh nghiệp và có cơ hội trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình học tập của anh.

Thái Hải được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

“Cơ hội trình bày nghiên cứu tại hội thảo khoa học quốc tế đã giúp mình mở rộng góc nhìn, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu và nhận ra rằng sinh viên có thể tạo ra những giá trị tích cực nếu không ngừng học hỏi và dám thử thách bản thân”, Thái Hải cho biết.

Hiện là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên về ứng dụng ChatGPT trong học tập, Thái Hải cho rằng, AI mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu. Theo nam sinh, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu, xây dựng ý tưởng hay rèn luyện kỹ năng. Tuy nhiên, sinh viên không nên phụ thuộc vào công nghệ mà cần biết chọn lọc, đối chiếu và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn để duy trì tư duy phản biện và tính chủ động trong học tập.

Trưởng thành từ những chuyến tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Bên cạnh thành tích học tập và nghiên cứu khoa học, Thái Hải luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và phong trào thanh niên. Với anh, đây không chỉ là cơ hội để đóng góp cho cộng đồng mà còn là hành trình giúp bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày.

Trong Chiến dịch "Mùa Hè Xanh" năm 2026 tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Thái Hải cùng các chiến sĩ tình nguyện tham gia nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ địa phương, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, thực hiện các công trình thanh niên và triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Dù điều kiện sinh hoạt và làm việc còn nhiều khó khăn, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã trở thành động lực để các tình nguyện viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Thái Hải, điều đáng nhớ nhất sau mỗi chuyến đi không phải là những giấy khen hay thành tích đạt được, mà chính là những tình cảm chân thành từ người dân địa phương, sự hồn nhiên của các em nhỏ và tình đồng đội gắn bó giữa các chiến sĩ tình nguyện.​

Thái Hải (ngoài cùng, bên phải) tham gia Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn - Hội dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Bên cạnh đó, việc được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cũng là một dấu mốc đặc biệt đối với nam sinh. Đây không chỉ là cơ hội để mở rộng hiểu biết mà còn giúp Thái Hải được gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi từ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo Thái Hải, điều để lại nhiều ấn tượng nhất là những câu chuyện về sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các đại biểu. Những tấm gương tiêu biểu đã truyền cảm hứng và giúp nam sinh nhận ra rằng, thành công được tạo nên từ sự nỗ lực và trách nhiệm trong từng công việc hằng ngày.

“Sau Đại hội, mình càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng. Mỗi sinh viên đều có thể tạo ra những giá trị tích cực bằng chính năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình. Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể đóng góp nhiều hơn cho nhà trường và xã hội”, Thái Hải cho biết.

Với Thái Hải, mỗi trải nghiệm đều là một hành trang quý giá, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)