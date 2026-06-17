Nữ sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Từ Olympic Toán đến thủ khoa Công nghệ thông tin

Trần Hà Linh - sinh viên chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ngay từ những năm tháng theo học tại Trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội), Hà Linh đã sớm dành niềm yêu thích đặc biệt cho lĩnh vực công nghệ và sáng tạo nghệ thuật. Khi tìm hiểu về ngành học, nữ sinh nhận ra Công nghệ Đa phương tiện chính là nơi có thể kết nối hai niềm đam mê ấy. Vì vậy, Linh quyết định theo học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - môi trường học tập giàu truyền thống về sáng tạo, thiết kế và nghệ thuật ứng dụng, với mong muốn phát triển bản thân một cách toàn diện cả tư duy kỹ thuật lẫn khả năng sáng tạo.

Trong quá trình học tập, Hà Linh từng đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh thị trường lao động ngành Công nghệ thông tin liên tục biến động, việc lựa chọn một con đường gắn bó lâu dài không hề dễ dàng. Cùng với áp lực học tập, đã có lúc Linh rơi vào trạng thái căng thẳng và lo âu nghiêm trọng. Bước ngoặt đến khi Hà Linh có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp và trải nghiệm nhiều vị trí công việc khác nhau. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp Linh hiểu rằng, cô phù hợp với nghiên cứu hoặc giảng dạy hơn là những công việc mang tính lặp lại theo khuôn mẫu.

Suốt những năm đại học, Hà Linh đã gặt hái những kết quả ấn tượng qua các kỳ thi học thuật. Được biết, Linh từng giành giải Nhì (năm 2023) và giải Ba (năm 2025) môn Đại số tại kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc. Nữ sinh bộc bạch: “Mình được thầy Hải giới thiệu vào đổi tuyển Olympic Toán của trường ngay từ năm thứ nhất nhưng vì không theo kịp chương trình nên đã xin rút lui. Sang năm thứ hai đại học, thầy tiếp tục động viên mình thử sức thêm lần nữa. Chính sự tin tưởng của thầy đã giúp mình có thêm động lực để kiên trì theo đuổi Toán và đạt được những thành tích sau này”.

Song song với các kỳ thi, Hà Linh dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Dưới sự định hướng của thầy Bùi Hải Phong, cùng sự hỗ trợ của các thầy cô và anh chị đi trước, Linh không chỉ có cơ hội phát triển chuyên môn mà còn tìm thấy niềm đam mê và định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Quá trình làm nghiên cứu đã giúp Linh rèn luyện khả năng tự học, tư duy độc lập và tinh thần kiên trì. Thành quả là những công trình nghiên cứu của Linh nhiều năm liền đoạt giải cao trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Trường, đồng thời sở hữu một bài báo khoa học được công bố tại Hội nghị quốc tế International Conference on Intelligent Systems and Networks (ICISN) 2026.

Hà Linh là thủ khoa tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, khóa 2021 - 2026.

Theo Hà Linh, đối với sinh viên nói chung và đặc biệt là ngành Công nghệ thông tin, khả năng tự học là yếu tố quyết định. Công nghệ thay đổi nhanh chóng, kiến thức trên lớp chỉ là nền tảng ban đầu, vì vậy, mỗi người cần giữ cho mình sự tò mò, chủ động khám phá và không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, Linh cũng khuyến khích sinh viên tận dụng quãng thời gian đại học để tham gia các dự án, cuộc thi hay nghiên cứu khoa học, bởi đó là cơ hội để các bạn trưởng thành nhanh hơn.

Với học sinh chuẩn bị chọn ngành, Linh cho rằng, quan trọng nhất không phải chạy theo ngành “hot” mà là lựa chọn phù hợp với sở thích, năng lực và mục tiêu cá nhân. Quyết định ở tuổi 18 có thể chưa phải là lựa chọn gắn bó cả đời, nhưng sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai nếu được cân nhắc nghiêm túc.

Nhìn lại gần 5 năm học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Linh cảm thấy mình đã chọn đúng khi có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực đa dạng, từ lập trình, trí tuệ nhân tạo đến thiết kế và truyền thông số. Khi biết mình đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin khóa, 2021 - 2026, Linh không khỏi vui mừng và xúc động: “Với mình, danh hiệu này là một dấu mốc rất ý nghĩa, bởi đó là sự ghi nhận cho cả chặng đường học tập và rèn luyện của bản thân. Mình thấy tự hào và biết ơn gia đình, thầy cô cùng bạn bè đã luôn đồng hành, động viên mình trong suốt thời gian qua. Mình tin rằng, danh hiệu này không phải là đích đến mà là một điểm khởi đầu mới để mình tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai”.

Hà Linh cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp.

Trong thời gian tới, Hà Linh dự định tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Cô gái trẻ mong muốn có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế để tiếp cận những hướng nghiên cứu tiên tiến, qua đó đóng góp vào việc phát triển các hệ thống AI thông minh, đáng tin cậy và hữu ích cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC