‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương nhận học bổng bậc thạc sĩ của Chính phủ Đan Mạch trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng

SVO - Tăng Khánh Vy (tân cử nhân khoa Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) giành học bổng bậc Thạc sĩ của Chính phủ Đan Mạch, trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Tốt nghiệp sớm một học kỳ, đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025, sở hữu IELTS 7.5 cùng nhiều thành tích học thuật và hoạt động nổi bật, Khánh Vy cho rằng, những dấu mốc ấy là kết quả của hành trình kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Tăng Khánh Vy (tân cử nhân khoa Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng).

Kỷ luật theo đuổi mục tiêu và trưởng thành từ phong trào Đoàn - Hội

Nhìn lại những năm tháng đại học, Khánh Vy cho biết, dấu ấn sâu sắc nhất không nằm ở một giải thưởng hay danh hiệu cụ thể mà là hơn ba năm gắn bó với BCH Liên chi Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), từ một thành viên đến Trưởng ban Nội dung - Đối ngoại.

Tham gia tổ chức nhiều chương trình học thuật, hướng nghiệp và tình nguyện dành cho sinh viên, Vy có cơ hội rèn luyện kỹ năng xây dựng nội dung, kết nối doanh nghiệp, xử lý tình huống và làm việc nhóm. Theo nữ sinh, chính môi trường ấy đã giúp cô trưởng thành về tư duy, kỹ năng lẫn tinh thần trách nhiệm: “Những trải nghiệm đó giúp mình hiểu rõ mình là ai, muốn theo đuổi điều gì và có thể tạo ra giá trị như thế nào cho cộng đồng”.

Khánh Vy tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tham gia hiến máu nhân đạo.

Song hành với hoạt động phong trào, Vy vẫn duy trì thành tích học tập ấn tượng, Vy nhận 6/7 kỳ học bổng khuyến khích học tập của trường, 3 bài báo khoa học được công bố tại các hội thảo quốc tế, giải Ba Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ X, năm 2025, cùng nhiều khen thưởng về nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn - Hội và hoạt động tình nguyện. Năm học 2024 - 2025, Vy được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Thành phố và cấp ĐH Đà Nẵng.

“Khi nhận được danh hiệu này, mình cảm thấy trân trọng và biết ơn. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của cả một hành trình với sự đồng hành, hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó, mình cũng hạnh phúc và tự hào, bởi những cố gắng trong học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào của mình được nhìn nhận một cách xứng đáng”, Khánh Vy tâm sự.

Đạt được nhiều thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn - Hội và hoạt động tình nguyện.

Theo Khánh Vy, bí quyết để vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc vừa tích cực tham gia hoạt động phong trào là xây dựng nguyên tắc và tính kỷ luật. “Mình luôn ưu tiên hoàn thành tốt việc học trước, sau đó mới dành thời gian cho các hoạt động khác. Mình lên kế hoạch theo tuần, tận dụng tối đa những khoảng thời gian rảnh và luôn cố gắng không để các đầu việc chồng chéo lên nhau”, Vy bày tỏ.

Có những giai đoạn khối lượng công việc dày đặc, Vy học cách điều chỉnh nhịp độ, xác định việc quan trọng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè và thầy cô. Sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và nỗ lực bền bỉ mang đến cho Vy “quả ngọt” là học bổng bậc thạc sĩ Chính phủ Đan Mạch trị giá 1,7 tỷ đồng.

Không chỉ là một sinh viên học tốt, Khánh Vy còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động tình nguyện. Trong đó, chuyến tình nguyện tại Đông Giang (Quảng Nam cũ) để lại nhiều cảm xúc đặc biệt khi Vy trực tiếp hỗ trợ người dân địa phương và các em nhỏ vùng cao. “Những khoảnh khắc rất giản dị như cùng sinh hoạt hay tổ chức hoạt động cho các em giúp mình nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần những hành động nhỏ cũng có thể tạo nên ý nghĩa lớn”, Vy tâm sự.

Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường tổ chức.

Các chương trình như “Chủ nhật Xanh”, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ hay “Thắp nến tri ân” cũng giúp Vy nhận thức rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ môi trường, sự trân trọng lịch sử và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Theo Vy, điều đọng lại sâu sắc sau mỗi chuyến đi, chương trình là sự trưởng thành trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Đừng so sánh bản thân với người khác”

Sắp bước vào môi trường học tập tại Đan Mạch, Khánh Vy dự định tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu liên quan đến hành vi tiêu dùng bền vững và vận hành chuỗi cung ứng trong bối cảnh phát triển bền vững, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội với tư cách một sinh viên quốc tế.

Về dài hạn, nữ sinh mong muốn trở về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực chuỗi cung ứng hoặc nghiên cứu, giảng dạy để tạo ra những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội.

Khánh Vy nhận học bổng bậc Thạc sĩ của Chính phủ Đan Mạch, trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng và dự định sẽ nhập học vào tháng 8/2026.

Gửi gắm tới các bạn trẻ đang trên hành trình phấn đấu, Khánh Vy nhắn nhủ: “Đừng so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Khi đủ kiên trì và nỗ lực, kết quả có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng chắc chắn sẽ xứng đáng với hành trình mà chúng ta đã đi qua”.

Với cô gái Đà Nẵng, mỗi thành tích đạt được đều là một cột mốc trên hành trình kiên trì theo đuổi mục tiêu, chủ động học hỏi và không ngừng cống hiến. Dự kiến vào tháng 8/2026, Khánh Vy sẽ theo học chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị chuỗi cung ứng tại Copenhagen Business School (Đan Mạch).

Ảnh NVCC