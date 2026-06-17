Nữ sinh Á quân 'HI MC 2026': ‘Học hỏi là niềm vui, phát triển là hạnh phúc’

SVO - Mai Linh hiện đang là sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. Cô vừa giành danh hiệu Á quân 'HI MC 2026' và tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi nghề dẫn chương trình. Trước đó, Mai Linh từng đạt danh hiệu Quán quân 'MC Cơ bản K100' và Á quân 'MC Chuyên nghiệp K49' tại ST Lighthouse.

Mai Linh cho rằng, việc học hỏi và phát triển bản thân là mục tiêu quan trọng nhất trong quá trình theo đuổi nghề dẫn chương trình. Chính vì vậy, nữ sinh luôn lựa chọn bước vào mỗi cuộc thi, mỗi sân khấu và mỗi lớp học với tâm thế của một người đi học thay vì đặt nặng áp lực thành tích.

Mai Linh tại Chung kết 'HI MC 2026'.

Cô cho biết, câu nói: “Học hỏi là niềm vui, phát triển là hạnh phúc” đã trở thành quan điểm sống và cũng là động lực để bản thân duy trì sự kiên trì trong quá trình rèn luyện.

Trước khi đạt danh hiệu Á quân 'HI MC 2026', Mai Linh từng giành Quán quân 'MC Cơ bản K100' và Á quân 'MC Chuyên nghiệp K49' tại ST Lighthouse. Tuy nhiên, cô không xem đây là đích đến cuối cùng mà coi đó là những cột mốc để nhìn lại chặng đường đã đi qua.

Mai Linh chạm tay đến ngôi vị Quán quân sau hành trình vượt qua nỗi sợ và khẳng định bản thân.

“Mình luôn nghĩ rằng, danh hiệu chỉ ghi nhận những gì mình đã làm được ở thời điểm hiện tại. Điều quan trọng hơn là sau mỗi cột mốc ấy, mình học được gì và trưởng thành thêm như thế nào”, Mai Linh chia sẻ.

Để theo đuổi công việc dẫn chương trình, Mai Linh duy trì việc rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng, trau dồi kiến thức xã hội, luyện giọng và thường xuyên xem lại phần thể hiện của mình để điều chỉnh những điểm còn hạn chế.

“Mình không sợ bản thân chưa đủ giỏi, mình chỉ sợ bản thân ngừng cố gắng. Mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi cũng đã là một bước tiến rồi”, cô cho biết.

Không ngừng cố gắng, Mai Linh tiếp tục đạt danh hiệu Á Quân lớp MC Chuyên nghiệp.

Theo Mai Linh, việc học không chỉ diễn ra trong giảng đường mà còn đến từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình làm nghề. Đây cũng là cách nữ sinh Học viện Chính sách và Phát triển từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn và định hướng phát triển lâu dài với lĩnh vực dẫn chương trình.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Mai Linh cho biết, cô luôn trân trọng sự đồng hành của thầy Đỗ Ngọc Sơn cùng đội ngũ đào tạo tại ST Lighthouse trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Theo nữ sinh, đây là những người đã giúp cô xây dựng tư duy nghề nghiệp và định hình con đường phát triển lâu dài với lĩnh vực dẫn chương trình.

Mai Linh cùng với MC/BTV/CEO Đỗ Ngọc Sơn.

“Điều mình nhận được không chỉ là kỹ năng dẫn chương trình. Thầy Sơn và các anh chị trong đội ngũ đào tạo đã giúp mình hiểu rằng nghề MC là một hành trình học tập lâu dài. Thầy luôn khuyến khích học viên không ngừng hoàn thiện bản thân, sẵn sàng thử thách chính mình và không tự giới hạn khả năng của bản thân”, Mai Linh chia sẻ.

Theo Mai Linh, những góp ý chuyên môn, sự động viên và niềm tin từ thầy cùng đội ngũ đào tạo đã trở thành động lực để cô tự tin hơn khi theo đuổi những mục tiêu mới.

Đến với 'HI MC 2026', nữ sinh Học viện Chính sách và Phát triển xác định đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi từ những thí sinh tài năng trên cả nước. Quá trình tham gia cuộc thi cũng giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế và có thêm góc nhìn về yêu cầu của nghề dẫn chương trình.

Mai Linh cho biết, danh hiệu Á quân 'HI MC 2026' là động lực để cô tiếp tục học tập, rèn luyện và theo đuổi nghề dẫn chương trình một cách chuyên nghiệp.

Dù đạt danh hiệu Á quân 'HI MC 2026', Mai Linh cho biết, cô không xem đây là đích đến cuối cùng. Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục học tập, trải nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn để theo đuổi nghề dẫn chương trình một cách nghiêm túc và bền vững.

“Mình tin rằng, khi việc học hỏi trở thành niềm vui, sự phát triển sẽ trở thành hạnh phúc. Chừng nào còn cơ hội được học, được trải nghiệm và được đứng trên sân khấu, mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng mỗi ngày”, Mai Linh kết lời.

(Ảnh: NVCC)