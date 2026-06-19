Nữ sinh Báo chí mang tình yêu vùng cao vào học tập, khởi nghiệp và các hoạt động cộng đồng

SVO - Đạt học bổng 6/8 học kỳ, cùng nhiều thành tích trong học tập và khởi nghiệp, Đặng Thị Phương Thảo (năm thứ tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) luôn duy trì sự cân bằng giữa việc học và các hoạt động xã hội. Những chương trình thiện nguyện tại vùng cao và các dự án cộng đồng đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của nữ sinh viên.

Nỗ lực trưởng thành từ giảng đường

Rời quê Hà Tĩnh ra Hà Nội học tập, Phương Thảo từng đối mặt với không ít áp lực khi bước vào môi trường đại học, với yêu cầu cao về tính chủ động. Hai năm đầu là khoảng thời gian cô nhiều lần hoài nghi về bản thân, khi chứng kiến bạn bè xung quanh năng động và giỏi giang. Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy đã giúp cô trưởng thành và nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là so sánh với người khác, mà là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Trong suốt quá trình học tập, Phương Thảo duy trì thành tích nổi bật, với 6/8 học kỳ nhận học bổng, đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi”, năm học 2022 - 2023 và “Sinh viên Xuất sắc”, năm học 2023 - 2024. Năm học 2025 - 2026, cô tiếp tục được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng Giấy khen Sinh viên tiêu biểu của Khoa Quan hệ Quốc tế.

Ngoài học tập, Phương Thảo tích cực tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, lọt Top 5 Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Sinh viên, năm 2023 và giành giải Ba, năm 2024. Với cô, các cuộc thi này là cơ hội để kiểm chứng khả năng biến ý tưởng thành những giải pháp có tính ứng dụng trong thực tế.

Phương Thảo (năm thứ tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đạt nhiều thành tích trong học tập, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Không chỉ năng động trong học tập và đổi mới sáng tạo, Phương Thảo còn là đảng viên, hai năm liên tiếp được Chi bộ Khoa Quan hệ Quốc tế đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vào các năm 2024 và 2025. Bên cạnh đó, cô tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Quan hệ Chính trị và Truyền thông Quốc tế K42, thành viên Đội Lễ tân AJC và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Sống lan tỏa những điều tử tế đến cho cộng đồng

Đối với Phương Thảo, những năm tháng tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian để theo đuổi thành tích học tập hay xây dựng định hướng nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để học cách sống có trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Đối với Phương Thảo, thành công không chỉ đến từ thành tích cá nhân mà còn từ những giá trị mang lại cho cộng đồng.

Cô cho rằng, giá trị của một người không chỉ được đo bằng những gì họ đạt được cho riêng mình, mà còn được thể hiện qua những điều họ có thể mang lại cho những người xung quanh. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các dự án thiện nguyện trong suốt quãng thời gian học tập tại Học viện.

Dấu ấn đặc biệt đối với nữ sinh là các dự án hướng về trẻ em vùng cao. Cô đang đảm nhiệm vai trò Phó Ban Tổ chức chương trình thiện nguyện thường niên “Tour em xuống núi” từ năm 2024 đến nay, đưa 120 học sinh dân tộc thiểu số (thành 3 đợt) tại Mù Cang Chải về Hà Nội tham quan và trải nghiệm thực tế. Trong hai năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình, Phương Thảo tham gia xây dựng kế hoạch, kết nối nguồn lực và trực tiếp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các em.

Phương Thảo mang tình yêu với vùng cao vào các dự án thiện nguyện và khởi nghiệp du lịch bền vững.

Điều khiến cô nhớ nhất không phải những công việc phía sau hậu trường mà là niềm vui trong ánh mắt của các em nhỏ khi lần đầu tiên được đặt chân đến những địa điểm trước đó chỉ biết qua sách vở hoặc màn hình điện thoại.

“Điều khiến mình xúc động nhất là được chứng kiến sự háo hức của các em khi lần đầu được khám phá những điều hoàn toàn mới mẻ. Chương trình giúp mình nhận ra rằng, đôi khi, một cơ hội được trải nghiệm, được mở rộng thế giới quan cũng có thể trở thành động lực để các em nỗ lực học tập và từng bước thay đổi tương lai”, Phương Thảo chia sẻ.

Ngoài ra, cô còn là Trưởng Ban Đối ngoại, dự án “Đông ấm 2024”, trao tặng áo ấm cho học sinh tại điểm trường biên giới Lóng Sập (Sơn La), đồng thời là cộng tác viên chương trình “Nâng bước em by SCF”, góp phần gây quỹ cải tạo cơ sở vật chất cho điểm trường vùng cao tại Yên Thắng (Thanh Hóa).

“Càng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, mình càng nhận ra rằng, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi có nhiều người sẵn sàng cho đi mà không quá cân đo, đong đếm. Đôi khi, một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên những thay đổi tích cực đối với cuộc sống của người khác”, cô bày tỏ.

Từ những chuyến đi vùng cao đến giấc mơ phát triển du lịch bền vững

Những chuyến thiện nguyện và trải nghiệm thực tế tại các địa phương vùng cao không chỉ giúp Phương Thảo hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho dự án khởi nghiệp mà cô đang dành nhiều tâm huyết.

Xuất phát từ niềm yêu thích du lịch, đặc biệt là vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Tây Bắc, Phương Thảo đã sáng lập dự án Kimfly Travel, với mong muốn góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững.

“Một trong những sở thích của mình là du lịch, đặc biệt là khám phá vùng Tây Bắc, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo. Tình yêu dành cho Mù Cang Chải và Lào Cai đã trở thành động lực để mình sáng lập Kimfly Travel. Mình mong muốn phát triển du lịch bền vững, góp phần quảng bá văn hóa địa phương, tạo thêm việc làm và mang lại giá trị lâu dài cho người dân vùng cao”, Phương Thảo chia sẻ.

Với Phương Thảo, mỗi trải nghiệm thiện nguyện là một bài học về sự thấu cảm và trách nhiệm xã hội.

Sống có ích từ những điều nhỏ bé

Từ những trải nghiệm trong học tập, hoạt động cộng đồng và khởi nghiệp, Phương Thảo ngày càng có góc nhìn rõ ràng hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội.

Theo cô, cống hiến cho xã hội bắt đầu từ việc hoàn thiện bản thân. Người trẻ cần sống có trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện kiến thức và kỹ năng để trở thành công dân có ích. Đồng thời, sự đóng góp cho cộng đồng được thể hiện qua những hành động thiết thực và tinh thần sẻ chia trong cuộc sống.

Đối với Phương Thảo, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đó có thể là một hành động tử tế, một sự sẻ chia đúng lúc, hay một đóng góp nhỏ nhưng được thực hiện bằng sự chân thành. Người trẻ cần biết nuôi dưỡng mục tiêu cho riêng mình nhưng không quên trách nhiệm với cộng đồng; biết phát triển năng lực cá nhân nhưng cũng luôn sẵn sàng dùng chính năng lực ấy để đóng góp cho xã hội.

Giữa nhịp sống nhiều áp lực và cạnh tranh của tuổi trẻ hôm nay, Phương Thảo vẫn lựa chọn kiên trì với những điều mình tin tưởng và không ngừng tiến về phía trước.

Nữ sinh lựa chọn tuổi trẻ năng động, bằng việc không ngừng học tập, cống hiến và lan tỏa giá trị tích cực.

Chia sẻ về châm ngôn sống luôn đồng hành cùng mình, cô nói: “Tuổi trẻ, chúng ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ".

Theo Phương Thảo, thành công hay thất bại đều là những trải nghiệm cần thiết trên hành trình trưởng thành. Điều quan trọng không nằm ở số lần vấp ngã mà là việc mỗi người có đủ dũng khí để đứng dậy và tiếp tục bước đi sau những khó khăn đã trải qua.

Đó cũng là cách mà cô gái đến từ Hà Tĩnh đang lựa chọn để sống, học tập và trưởng thành từng ngày: Không ngừng hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và kiên trì theo đuổi những điều mang lại ý nghĩa cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)