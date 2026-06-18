Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

SVO - Ngày 18/6, TS Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) đã đến thăm và chúc mừng Báo Tiền Phong nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Đại diện đoàn đến thăm toà soạn có TS Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, anh Vũ Văn Quyền - Bí thư Đoàn trường và anh Nguyễn Văn Nam - Phó trưởng phòng Khoa học và Công nghệ.

Tiếp đón đoàn, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa học trò, đại diện Báo Tiền Phong đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm và tình cảm gắn bó của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh cũng bày tỏ kỳ vọng hai đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới, đặc biệt là trong công tác truyền thông giáo dục và tổ chức các sự kiện dành cho sinh viên.

TS Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tặng hoa chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2010, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội hiện là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực ở các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và pháp luật kinh tế.

Với chiến lược phát triển tầm nhìn đến năm 2045, nhà trường đặt mục tiêu lọt vào nhóm các trường đại học hàng đầu Việt Nam về quy mô và uy tín. Để hiện thực hoá mục tiêu này, trường đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều đối tác tại Nga, Trung Quốc, Lào... nhằm đa dạng hoá và cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ với các phòng thực hành công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu và hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo không gian đổi mới sáng tạo cho người học.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều chuyển biến, năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để nhà trường tiếp tục cung cấp nguồn lao động chất lượng, hội nhập toàn cầu nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hoá truyền thống.