Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường

SVO - Chiều ngày 16/6, Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường T45 kết hợp trực tuyến với Phân hiệu, trong không khí trang trọng và thiêng liêng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong suốt nhiều năm công tác.

Khẳng định vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên trong môi trường giáo dục đại học

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Tại buổi lễ, 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gồm: đồng chí GS.TS Nguyễn Trung Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi; đồng chí Bùi Quốc Lập - Chi bộ Hóa và Môi trường; đồng chí Phùng Tuấn Anh - Chi bộ Kinh tế và Quản lý 2.

Đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Nguyễn Trung Việt, Bùi Quốc Lập và Phùng Tuấn Anh.

Trong lễ trao tặng, các đại biểu và toàn thể đảng viên đã thực hiện nghi thức chào cờ, nghe công bố Quyết định của Thành ủy về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nghe tóm tắt quá trình phấn đấu, rèn luyện của các đồng chí được nhận Huy hiệu.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận chặng đường 30 năm kiên định lý tưởng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và những đóng góp của các đảng viên đối với tổ chức Đảng, đơn vị công tác và xã hội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi, nhấn mạnh Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn là sự khẳng định quá trình phấn đấu, rèn luyện, đóng góp và nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác, trong đời sống cũng như trong quá trình xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, phát biểu chúc mừng tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi.

Thay mặt Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và gửi lời chúc mừng tới các đảng viên được vinh danh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp thầm lặng, và trách nhiệm của các đồng chí trong suốt quá trình công tác.

Buổi lễ không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân được nhận Huy hiệu Đảng mà còn góp phần giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin và nâng cao trách nhiệm chính trị trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

GS.TS Nguyễn Trung Việt: Dấu mốc 30 năm tuổi Đảng gắn với hành trình trưởng thành từ Trường Đại học Thủy lợi

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, GS.TS Nguyễn Trung Việt là một trong những đảng viên tiêu biểu có toàn bộ quá trình học tập, công tác và trưởng thành gắn bó với Trường Đại học Thủy lợi. Được kết nạp Đảng ngày 3/3/1996 khi còn là sinh viên Khoa Công trình, đồng chí đã trải qua quá trình rèn luyện, học tập và công tác để trở thành nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và hiện là Hiệu trưởng Nhà trường.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, phát biểu đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

GS.TS Nguyễn Trung Việt (sinh ngày 30/8/1974, quê quán tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) theo học ngành Công trình thủy lợi tại Trường Đại học Thủy lợi từ năm 1993, tốt nghiệp kỹ sư năm 1998 và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Công trình thủy lợi năm 2001. Giai đoạn 2004-2007, đồng chí học tập và nghiên cứu tại Khoa Xây dựng dân dụng và Môi trường, Đại học Tohoku (Nhật Bản), nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật. Năm 2010, đồng chí được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Thủy lợi và được công nhận chức danh Giáo sư ngành Thủy lợi năm 2017.

Đồng chí Phạm Hữu Hùng, Bí thư Chi bộ sinh viên Khoa Công trình nhiệm kỳ 1994-1996, người trực tiếp hướng dẫn và giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Việt vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các hình ảnh tư liệu về thời sinh viên của đồng chí được giới thiệu, gồm hoạt động sinh hoạt Chi bộ sinh viên Khoa Công trình, tham gia hoạt động xã hội hè tại Sóc Sơn năm 1997 và các phong trào sinh viên của Nhà trường. Trong thời gian là sinh viên, đồng chí nhận Học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên, Học bổng Tài năng trẻ Việt Nam năm 1996; đạt Huy chương Vàng Olympic toàn quốc môn Sức bền vật liệu năm 1996 và Huy chương Bạc Olympic toàn quốc môn Cơ học đất năm 1997.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, GS.TS Nguyễn Trung Việt nhận Học bổng Kyudan Seika của Nhật Bản giai đoạn 2004-2006; là học giả nghiên cứu của Quỹ Thúc đẩy Khoa học Nhật Bản (JSPS) năm 2014; nhận Giải thưởng Trao đổi quốc tế xuất sắc của Trường Kỹ thuật, Đại học Tohoku năm 2019; Giải thưởng Hợp tác quốc tế xuất sắc của Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản năm 2022; Giải thưởng Quốc tế Cựu sinh viên Đại học Tohoku năm 2025; được bổ nhiệm Giáo sư danh dự tại Đại học Keimyung (Hàn Quốc) và được trao Kỷ niệm chương Nhà khoa học Thủy lợi tiêu biểu năm 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Trường Đại học Thủy lợi chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, đồng chí đã hướng dẫn thành công 8 nghiên cứu sinh tiến sĩ, đang hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh; hướng dẫn 17 học viên cao học, trong đó có các học viên quốc tế được đồng hướng dẫn với các giáo sư nước ngoài. Đồng chí xuất bản 5 sách chuyên khảo, chủ biên 3 cuốn sách và có một chương sách được Nhà xuất bản Springer và Đại học Thanh Hoa xuất bản. Đồng thời, đồng chí là chủ nhiệm 3 đề tài cấp Nhà nước được đánh giá xuất sắc, 4 đề tài cấp bộ; chủ trì các dự án nghiên cứu phòng, chống xói lở bờ biển Hội An do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ; tham gia các đề tài hợp tác với Đại học Queen’s Belfast (Vương quốc Anh) thông qua các quỹ GCRF và Newton. Các hướng nghiên cứu tập trung vào kỹ thuật công trình thủy, công trình biển, xói lở bờ biển, ngập lụt, mô hình số, quản lý rủi ro thiên tai ven biển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, đồng chí tham gia tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế; giảng dạy và trao đổi học thuật tại Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Vương quốc Anh, Malaysia, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Hiện nay, đồng chí là thành viên Ban điều hành của Asian and Pacific Division thuộc International Association for Hydro-Environment Engineering and Research và Asian and Pacific Coasts Council; tham gia phản biện khoa học và chấm luận án tiến sĩ tại Việt Nam, Australia, Pháp, Nhật Bản và Hà Lan. Từ năm 2019, khi Đại học Tohoku thành lập Hội Cựu sinh viên Đại học Tohoku tại Việt Nam, đồng chí được tín nhiệm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội.

Dấu mốc 30 năm tuổi Đảng của GS.TS Nguyễn Trung Việt ghi nhận quá trình học tập, công tác và trưởng thành của một đảng viên gắn bó với Trường Đại học Thủy lợi, từ khi được kết nạp Đảng trong thời gian là sinh viên đến khi đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Nhà trường.

Các đại biểu, đảng viên và cán bộ Trường Đại học Thủy lợi chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là dấu mốc để tiếp tục rèn luyện và cống hiến

Phát biểu đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, GS.TS Nguyễn Trung Việt bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí gửi lời tri ân tới Đảng, Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo đi trước, các thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp và tập thể đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

Theo đồng chí, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở mỗi đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm trong công việc.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Thủy lợi vì thế không chỉ là sự kiện ghi nhận quá trình phấn đấu của các cá nhân được vinh danh mà còn là dịp củng cố truyền thống, nâng cao trách nhiệm chính trị trong toàn Đảng bộ Nhà trường. Qua đó, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Thủy lợi trong giai đoạn mới.