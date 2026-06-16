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Trường Đại học Ngoại thương triển khai FTU Co-op+, tăng cường liên kết đào tạo - doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics

Nguyễn Linh Chi

Trường Đại học Ngoại thương và 6 doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, quản lý chuỗi cung ứng đã thống nhất triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên trong tổ chức thực tập toàn thời gian. Chương trình tạo điều kiện để sinh viên tham gia trực tiếp vào môi trường làm việc thực tế, tiếp cận hoạt động vận hành của doanh nghiệp ngay trong quá trình đào tạo.

Ngày 05/6/2026, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ trao Biên bản Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 6 doanh nghiệp đối tác, gồm Công ty Cổ phần OPL Logistics, Công ty TNHH Vina Foam Hưng Yên, Chi nhánh Bưu chính Viettel Ninh Bình, Công ty Greenland Logistics, Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog và Chi nhánh Công ty Vận tải biển Minh Nguyên.

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Chương trình FTU Co-op+ mở rộng cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên ngành Logistics.

Tham dự buổi lễ có PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương; PGS, TS Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Nguyễn Minh Hằng, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự, Trưởng Ban Thực hiện hoạt động Trung tâm Thực hành Nghề nghiệp; cùng đại diện các đơn vị chức năng, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trung tâm Thực hành Nghề nghiệp, Phòng Quản lý Đào tạo và Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Về phía doanh nghiệp có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách của 6 đơn vị đối tác tham dự.

Chương trình Thực tập FTU Co-op+ được xây dựng theo mô hình thực tập toàn thời gian tại doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Sinh viên tham gia chương trình được bố trí tại các vị trí phù hợp với chuyên môn đào tạo, tham gia các nhiệm vụ và dự án thực tế của doanh nghiệp nhằm rèn luyện kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

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Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn doanh nghiệp là một trong những định hướng quan trọng trong đổi mới giáo dục của Nhà trường.

Chương trình được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Theo đó, doanh nghiệp tham gia xây dựng vị trí thực tập, nội dung công việc và kế hoạch hướng dẫn; nhà trường thực hiện công tác định hướng học thuật, theo dõi quá trình thực tập và đánh giá kết quả; sinh viên chủ động tham gia các hoạt động chuyên môn, tuân thủ quy định của đơn vị tiếp nhận và yêu cầu của chương trình.

Trong thời gian thực tập, sinh viên được hỗ trợ bởi đội ngũ cố vấn doanh nghiệp, cố vấn học thuật và điều phối viên từ Trung tâm Thực hành Nghề nghiệp. Cơ chế này nhằm bảo đảm hoạt động thực tập được triển khai theo đúng mục tiêu đào tạo, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình thích nghi với môi trường làm việc và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

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Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, việc tăng cường gắn kết giữa hoạt động đào tạo và thực tiễn doanh nghiệp là một trong những định hướng trọng tâm của Nhà trường. Hiệu trưởng đồng thời đề nghị sinh viên tham gia chương trình phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp trong quá trình thực tập.

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PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Biên bản Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics cho ông Vũ Ngọc Quảng - Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Ninh Bình (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel).
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PGS, TS Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, trao Biên bản Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics cho ông Trần Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần OPL Logistics.
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PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Biên bản Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics cho bà Vũ Thị Thu Huyền - Giám đốc chi nhánh Miền Bắc (Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog).
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PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Biên bản Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics cho ông Trần Đức Mạnh - Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Công ty Vận tải biển Minh Nguyên (MN Shipping).
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PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Biên bản Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics cho ông Lê Văn Long - Giám đốc điều hành Công ty Greenland Logistics.
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PGS, TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Biên bản Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Thực tập FTU Co-op+ ngành Logistics cho bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Vina Foam Hưng Yên.

Đại diện các doanh nghiệp đối tác khẳng định sẽ phối hợp với Nhà trường trong việc tổ chức, hướng dẫn và đánh giá sinh viên tham gia chương trình. Các đơn vị cho biết sẽ tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận quy trình vận hành thực tế, tham gia các công việc chuyên môn phù hợp và từng bước làm quen với yêu cầu của thị trường lao động.

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PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Trưởng Ban thực hiện hoạt động Trung tâm Thực hành Nghề nghiệp (PEC) đã đại diện Nhà trường nhận khoản tài trợ đồng hành cùng Chương trình FTU Co-op+ từ đại diện Công ty TNHH Vina Foam Hưng Yên - Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giám đốc Nhân sự.

Đại diện sinh viên tham gia chương trình, em Trịnh Linh Chi - sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, bày tỏ sự trân trọng đối với cơ hội được tham gia Chương trình Thực tập FTU Co-op+. Thay mặt các sinh viên, Trịnh Linh Chi gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, các đơn vị điều phối và doanh nghiệp đối tác, đồng thời cam kết tham gia chương trình với tinh thần nghiêm túc, chủ động học hỏi và tuân thủ các quy định của đơn vị tiếp nhận.

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Lễ trao Biên bản Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước triển khai chính thức Chương trình Thực tập FTU Co-op+ trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Chương trình Thực tập FTU Co-op+ trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được triển khai với sự tham gia của 6 doanh nghiệp đối tác, góp phần mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo và thực hành nghề nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương. Thông qua cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đồng thời các đơn vị đối tác tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Nguyễn Linh Chi
#Chương trình thực tập doanh nghiệp #Liên kết đào tạo và doanh nghiệp #Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng #Vai trò của nhà trường và doanh nghiệp #Cơ hội thực hành nghề nghiệp cho sinh viên

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