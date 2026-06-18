Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) chúc mừng Báo Tiền Phong nhân ngày Báo chí Cách mạng

SVO - Chiều 18/6, PGS. TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Báo Tiền Phong nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

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Tiếp đoàn công tác có nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong. Tại buổi gặp mặt, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS. TS Nguyễn Văn Đăng và nhà trường vì đã luôn dành tình cảm thiết thực cho toà soạn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tiếp tục phát triển các hoạt động hợp tác sâu rộng giữa hai bên.

PGS. TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Báo Tiền Phong và Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã đồng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên. Gần đây nhất, vào đầu tháng 6, nhà trường đã đăng cai tổ chức ngày hội giao lưu cùng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, với sự tham dự của Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp và các ca sĩ khách mời.

Đặc biệt, vừa qua, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã ký kết thoả thuận hợp tác với Báo Tiền Phong giai đoạn 2026 - 2031. Hai bên cam kết phối hợp sâu rộng trên các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối xã hội, văn hoá - thể thao và hỗ trợ việc làm.

Hoạt động trọng điểm đầu tiên dự kiến triển khai ngay trong tháng 10 năm 2026 là "Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và định hướng ngành khoa học - công nghệ chiến lược". Sự kiện sẽ mang đến không gian trải nghiệm thực tế dành cho học sinh trung học phổ thông, nổi bật với các gian hàng trưng bày mô hình STEM, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ sinh học.

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