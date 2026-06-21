Chung kết 'IC Innovator 2026': Vinh danh những dự án sáng tạo góp phần lan tỏa ‘Mã nguồn Văn hóa Việt’ trong thời đại số

SVO - Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế 'IC Innovator 2026' do Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức đã vinh danh những dự án xuất sắc nhất mùa giải đầu tiên. Trong đó, đội TENTEN giành ngôi Quán quân, Dấu Việt Du Ký đoạt Á quân và HERISTAGE là Quý quân, góp phần lan tỏa 'Mã nguồn Văn hóa Việt' thông qua sự kết hợp giữa văn hóa, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Vòng Chung kết IC Innovator 2026 vinh dự có sự tham dự của TS Nguyễn Đồng Anh - Quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi; ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC); ông Trần Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội; cùng các đơn vị bảo trợ chuyên môn và đối tác đồng hành, gồm Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Links Hub, VISIA - Vườn ươm và Tăng tốc Khởi nghiệp Tác động Việt Nam, Mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Hà Nội (Hub Network), cùng đại diện đơn vị phối hợp tổ chức là Cung Thanh niên Hà Nội.

Với chủ đề “The Culture SourceCode - Mã nguồn Văn hóa Việt”, IC Innovator 2026 hướng tới tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông và công nghiệp văn hóa, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng công nghệ và các hình thức trải nghiệm mới.

Top 3 đội thi xuất sắc nhất IC Innovator 2026: Dấu Việt Du Ký, TENTEN và HERISTAGE.

Lần đầu tiên tổ chức, IC Innovator 2026 quy tụ hơn 30 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học trải dài từ Bắc vào Nam, với Top 6 đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng Chung kết IC Innovator 2026 đến từ các trường: Học viện Ngoại giao, ĐH Ngoại thương, trường Quốc tế và trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). Mỗi dự án mang đến một cách tiếp cận khác nhau trong việc khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam vào dự án khởi nghiệp sáng tạo, từ Game tích hợp VR, WebAR, công nghệ trình chiếu 4D cùng các sản phẩm board game tương tác, sách truyện VR.​

Đội TENTEN xuất sắc giành ngôi Quán quân với dự án POLAXIS - nền tảng du lịch tương tác tích hợp GPS, AI check-in và hệ thống nội dung đa ngôn ngữ.

Đội Dấu Việt Du Ký đoạt ngôi Á quân, với dự án chuỗi boardgame giáo dục về văn hóa và di sản Việt Nam.

Đội HERISTAGE đoạt Quý quân, với dự án nền tảng giáo dục giải trí về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam.

Chung kết IC Innovator 2026 đã chính thức ghi danh: Ngôi vị Quán quân thuộc về đội TENTEN, với dự án POLAXIS - nền tảng du lịch tương tác tích hợp GPS, AI check-in và hệ thống nội dung đa ngôn ngữ, kết nối với hệ sinh thái local brands. Tiếp theo là đội Dấu Việt Du Ký, với dự án chuỗi boardgame giáo dục văn hóa và di sản Việt Nam, xuất sắc giành ngôi Á quân; và đội HERISTAGE với dự án nền tảng giáo dục giải trí về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, đoạt Quý quân. Ngoài ra, nhiều giải thưởng phụ cũng được trao nhằm ghi nhận những ý tưởng và dự án nổi bật.

Phát biểu tại Vòng Chung kết, TS Nguyễn Đồng Anh - Quyền Trưởng khoa, Khoa Truyền thông & Văn hoá Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức chia sẻ: “Giáo dục - đào tạo cần gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thực tiễn thị trường và đón đầu các xu thế đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao kỳ vọng tạo ra một sân chơi cho thanh niên, sinh viên toàn quốc có cơ hội thử nghiệm, học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành, từ đó phát triển những ý tưởng trở thành những dự án thực tiễn tiềm năng”.

TS Nguyễn Đồng Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức phát biểu tại Chung kết 'IC Innovator 2026'.

Ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đơn vị bảo trợ chuyên môn IC Innovator 2026 nhận định: “Trong bối cảnh các luật về khoa học công nghệ, cùng hệ thống chính sách, nghị quyết về đổi mới sáng tạo đang được ban hành và thực thi đồng bộ, các sân chơi như IC Innovator chính là cầu nối đưa chính sách vào thực tiễn. Cuộc thi góp phần hiện thực hóa chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là hai vế không thể tách rời; muốn đổi mới sáng tạo thành công và bứt phá, nguồn lực quyết định chính là tinh thần dấn thân, dám khởi nghiệp".

Ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chia sẻ tại Vòng Chung kết cuộc thi.

Ban Giám khảo và Hội đồng chuyên môn IC Innovator 2026 là các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Học viện Ngoại giao; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia (Nacentech), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội - Hanoi Innovation Hub (HiHUB), Start-up Vietnam Foundation (SVF), Vườn ươm và Tăng tốc Khởi nghiệp Tác động Việt Nam (VISIA), Mạng lưới các CLB Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô (Hub Network), cùng sự đồng hành của nhiều đối tác chuyên môn, bảo trợ và tài trợ uy tín, giúp các đội thi tiếp cận nguồn lực chuyên môn, hoàn thiện sản phẩm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp một cách toàn diện hơn.

Khép lại mùa giải đầu tiên, IC Innovator 2026 đã khẳng định vai trò là sân chơi tiềm năng kết nối giữa văn hóa, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi học thuật, IC Innovator hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa các ý tưởng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các dự án góp mặt tại vòng Chung kết IC Innovator 2026 không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong cách thế hệ trẻ tiếp nối giá trị văn hóa Việt Nam, thể hiện sức sống của bản sắc văn hóa Việt trong những chiều cạnh mới, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển thành những sản phẩm truyền thông và công nghiệp văn hóa có giá trị thực tiễn cao. Thành công của các đội thi không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, mà còn cho thấy tiềm năng kết hợp giữa công nghệ, truyền thông và các giá trị văn hóa Việt Nam trong những mô hình sáng tạo của chính thế hệ trẻ.