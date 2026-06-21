Điểm yếu lớn nhất của người trẻ Việt theo đuổi truyện tranh là gì?

SVO - Trong bối cảnh truyện tranh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, câu chuyện làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo bền vững tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những hoạ sĩ trẻ mê truyện tranh.

Vừa qua, tại tọa đàm và workshop "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt & Quy trình chuyển thể tác phẩm văn học sang truyện tranh", nhiều chuyên gia trong ngành đã cùng chia sẻ những góc nhìn thực tế về con đường phát triển của truyện tranh Việt. Một trong những vấn đề được thảo luận sôi nổi nhất là vai trò của kịch bản và nét vẽ trong việc tạo nên thành công của một tác phẩm.

Theo Họa sĩ Nguyễn Khánh Dương, dưới góc độ nhà sản xuất, nhiều người thường đánh giá cao phần hình ảnh mà quên mất rằng, cốt truyện mới là yếu tố giữ chân độc giả. Anh cho biết, khi thẩm định các bản thảo gửi về, phần hình ảnh chỉ chiếm khoảng 50% giá trị đánh giá, trong khi kịch bản có thể quyết định tới 70% khả năng thành công của tác phẩm.

Các chuyên gia chỉ ra điểm yếu của hoạ sĩ Việt khi sáng tác truyện tranh.

Bên cạnh câu chuyện về chuyên môn, các chuyên gia cũng chỉ ra những khó khăn đang tồn tại trong ngành. Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, đại diện NXB Kim Đồng cho rằng, nhiều bạn trẻ hiện nay sở hữu khả năng hội họa tốt nhưng vẫn gặp hạn chế ở khâu xây dựng kịch bản.

Theo Họa sĩ Nguyễn Duy Hải, một trong những trở ngại lớn nhất của các tác giả trẻ hiện nay không nằm ở năng lực mà ở sự kiên trì. Một thực tế khác được họa sĩ Nguyễn Khánh Dương đề cập là bài toán kết nối giữa người viết kịch bản và họa sĩ minh họa.

Cho đến hiện tại, "Thần đồng đất Việt" là bộ truyện tranh Việt hiếm hoi gây tiếng vang nhưng cũng vướng nhiều lùm xùm tranh chấp bản quyền giữa tác giả và đơn vị phát hành.

Dù còn nhiều khó khăn, các diễn giả đều đánh giá thị trường truyện tranh Việt Nam đang sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn. Nhu cầu dành cho những câu chuyện mang bản sắc Việt ngày càng tăng, trong khi thế hệ họa sĩ trẻ được đánh giá có trình độ chuyên môn tốt, khả năng học hỏi nhanh và hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Nhìn về tương lai, Họa sĩ Nguyễn Khánh Dương cho rằng, giai đoạn 2024 - 2026 đang mở ra “cơ hội vàng” cho ngành công nghiệp văn hóa và giải trí Việt Nam. Theo anh, đây là thời điểm thích hợp để những người trẻ mạnh dạn theo đuổi đam mê, đầu tư nghiêm túc vào chất lượng nội dung và mang những câu chuyện mang đậm dấu ấn Việt Nam đến với độc giả trong nước cũng như thị trường quốc tế.