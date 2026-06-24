Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Mỗi đoàn viên một ‘lá chắn số’: Thông điệp từ những người trẻ trên mặt trận thông tin

SVO - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, đang được thế hệ trẻ hiện thực hoá bằng những hành động sáng tạo, hiệu quả. Hưởng ứng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, từ thực tiễn chiến đấu từng ngày, những sinh viên tiêu biểu trên mặt trận thông tin đã gửi tới Đại hội những thông điệp sâu sắc cùng cách làm đột phá, nhằm kiến tạo một 'lá chắn số' vững chắc.

Dùng "vũ khí mềm" kiến tạo "miễn dịch số"

Trước yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh mạng và ngăn ngừa từ sớm các nhân tố gây mất ổn định, đảng viên trẻ Anh Thơ (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận định, thông tin xấu độc hiện nay không còn được sử dụng để chống phá một cách công khai, cực đoan. Thay vào đó, chúng được ngụy trang tinh vi dưới hình thức video ngắn, đồ hoạ thông tin, podcast, hay những bài viết mang danh nghĩa "phản biện xã hội". Đánh trúng tâm lý tò mò của người trẻ, các nội dung này rất dễ lan truyền.

Anh Thơ - đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Mạch Nguồn (Học viện Báo chí và Tuyên truyền): “Mỗi đoàn viên hãy trở thành một 'lá chắn số' bằng chính tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm của mình”.

Từ thực tiễn hoạt động, đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Mạch Nguồn cho rằng, một "lá chắn số" không chỉ là biết tránh xa thông tin độc hại, mà còn phải có đủ năng lực tạo ra giá trị tích cực. Giải bài toán "khô khan" của lý luận chính trị, câu lạc bộ đã chủ động đổi mới phương thức truyền tải. Thay vì những bài viết học thuật dài dòng, các bạn trẻ đã sản xuất hàng loạt video, phát thanh, xây dựng kênh YouTube sở hữu hơn 12.000 lượt đăng ký và kênh TikTok Từ làng Sen, với hàng chục nghìn lượt thích.

"Điều cần thay đổi không phải là giá trị của lý luận mà là cách truyền tải. Khi lý luận được thể hiện bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, nó sẽ trở thành một vũ khí mềm nhưng đủ sức thuyết phục trên không gian mạng", Anh Thơ chia sẻ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", lấy Nhân dân làm chủ thể , CLB Mạch Nguồn không chỉ rèn luyện cho một nhóm nòng cốt mà huy động sức mạnh của đông đảo thành viên tham gia làm sạch không gian số. Mỗi đảng viên, đoàn viên trong câu lạc bộ đều ý thức được vai trò tiên phong của mình, từ việc kiểm chứng nguồn tin cho đến việc chủ động sáng tạo nội dung, chia sẻ câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Thông điệp mà nữ đảng viên trẻ gửi tới Đại hội là mỗi đoàn viên hãy biến mình thành một "lá chắn số" bằng chính tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến , chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động lan toả thông tin tích cực.

Dựng "hàng rào cộng đồng", lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Anh Nguyễn Xuân Khoa - đảng viên trẻ công tác tại Báo Biên Phòng chỉ ra rằng, nhiều thông tin sai lệch hiện nay được thiết kế "đo ni đóng giày" với tâm lý, sở thích của giới trẻ. Chúng lợi dụng xu hướng tiếp nhận thông tin nhanh, thích thể hiện cái tôi cá nhân nhưng lại lười kiểm chứng của một bộ phận thanh niên.

Theo anh Khoa, muốn phản bác được cái sai thì trước hết người trẻ phải hiểu đúng và hiểu sâu vấn đề. Việc đổi mới cách truyền tải lý luận là cần thiết, nhưng cốt lõi là phải gắn lý luận đó với thực tiễn cuộc sống. Chỉ khi thấy được giá trị của lý luận trong việc giải quyết các vấn đề thực tế và bảo vệ lợi ích quốc gia, người trẻ mới chủ động tiếp cận thay vì coi đó là những kiến thức xa vời.

Nêu quan điểm về sức mạnh của sự đoàn kết trong việc làm sạch không gian mạng, đảng viên trẻ Nguyễn Xuân Khoa (Báo Biên Phòng) khẳng định: “Khi hàng nghìn, hàng triệu người trẻ cùng hành động có trách nhiệm, chúng ta sẽ tạo nên một hàng rào cộng đồng đủ mạnh để hạn chế sự lan truyền của các thông tin độc hại”.

Đặc biệt, với nhóm sinh viên là đảng viên hoặc những nhân tố đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' , tính tiên phong phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trên không gian mạng. Thay vì sa đà vào những cuộc tranh cãi vô bổ với luồng tin sai trái, những cá nhân tiêu biểu cần đóng vai trò dẫn dắt bằng cách chủ động chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những thành tựu của đất nước để thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

"Làm sạch không gian mạng không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân. Khi hàng nghìn, hàng triệu người trẻ cùng ý thức được rằng một cú nhấp chuột chia sẻ, một bình luận văn minh đều có tác động xã hội, chúng ta sẽ tạo nên một hàng rào cộng đồng đủ mạnh để đẩy lùi thông tin độc hại", anh Khoa khẳng định. Thông điệp Xuân Khoa gửi gắm tới Đại hội chính là tinh thần kiến tạo: Thanh niên Việt Nam phải là những người kiến tạo không gian số an toàn, nhân văn, biến lòng yêu nước thành hành động thực tế trên không gian mạng.

Ba nền tảng của "lá chắn số" trong thế trận chủ công

Là sinh viên tiêu biểu trên mặt trận thông tin, Trần Hải Ly - Trưởng Ban Biên tập Trang tin điện tử Truyền thông trẻ (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chỉ ra một thực tế đáng báo động: Thuật toán mạng xã hội đang tạo ra các "buồng vang thông tin", khiến tin giả được khuếch đại và lan truyền nhanh chóng. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ các đối tượng xấu đang lợi dụng chính những vấn đề xã hội nóng để cài cắm luận điệu bóp méo sự thật.

Trần Hải Ly đề cao bản lĩnh của thanh niên khi sinh hoạt trên môi trường số: “Người trẻ cần làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ dẫn dắt, tiếp cận thông tin bằng tư duy phản biện nhưng không đánh mất niềm tin vào những giá trị tốt đẹp”.

Để giải quyết bài toán này, Hải Ly đề xuất xây dựng "lá chắn số" dựa trên ba nền tảng cốt lõi: tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm. Tri thức là kỹ năng truyền thông, khả năng kiểm chứng nguồn tin; bản lĩnh là sự vững vàng về lịch sử, đường lối của Đảng để không bị dao động; và trách nhiệm là sự sẵn sàng lên tiếng phản bác một cách có căn cứ, văn minh. Câu lạc bộ đã áp dụng triệt để định hướng này thông qua các sản phẩm báo chí đa phương tiện như video ngắn, đồ họa thông tin (infographic), phóng sự ảnh, giúp sinh viên tiếp nhận kiến thức chính trị một cách trực quan, sinh động.

Với tinh thần phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân , câu lạc bộ coi mỗi đoàn viên là một "tế bào" tích cực. Sự tiên phong của các đảng viên trẻ và 'Sinh viên 5 tốt' được thể hiện qua việc định hướng dư luận bằng lập luận khách quan, khoa học.

Nhân Đại hội Đoàn, thông điệp được các bạn trẻ gửi gắm mang tính hành động cao: “Người trẻ cần làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ dẫn dắt; tiếp cận thông tin bằng tư duy phản biện nhưng không đánh mất niềm tin. Với khát vọng cống hiến và bản lĩnh vững vàng, thanh niên Việt Nam hôm nay không chỉ là người tiêu thụ thông tin, mà đang gánh vác sứ mệnh kiến tạo và bảo vệ không gian mạng quốc gia”.

.