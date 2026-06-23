Diễn viên trẻ Đỗ Anh Đức và hành trình chứng minh giá trị của sự kiên trì trong nghệ thuật

SVO - Chàng trai đất Cảng mang trong mình tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật, Đỗ Anh Đức đã lựa chọn theo đuổi con đường diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Với ngoại hình điển trai, năng lượng tích cực và khả năng nhập vai tự nhiên, nam diễn viên trẻ gây chú ý khi đảm nhận vai 'Sinh thời trẻ' trong bộ phim 'Dưới ô cửa sáng đèn' của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Hành trình bền bỉ theo đuổi đam mê của Anh Đức đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám ước mơ và dám bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới mục tiêu đã định.

Diễn viên trẻ Anh Đức sở hữu ngoại hình điển trai ấn tượng

Từ vai quần chúng vô danh đến bước ngoặt đáng nhớ trên màn ảnh

Trước khi được khán giả chú ý qua vai Sinh bé trong bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn, Đỗ Anh Đức đã trải qua một chặng đường dài âm thầm theo đuổi nghệ thuật. Xuất phát điểm của anh là những vai quần chúng xuất hiện thoáng qua, những vai phụ ít đất diễn và những ngày rong ruổi trên nhiều phim trường chỉ để được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Bước vào nghề gần như từ con số 0, Anh Đức phải đối mặt với nhiều khó khăn, khi chưa có tên tuổi, thiếu cơ hội thể hiện bản thân và không có nhiều lợi thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc hay chờ đợi may mắn, anh kiên trì tìm kiếm từng cơ hội thử vai, chấp nhận bắt đầu từ những vị trí nhỏ nhất để từng bước khẳng định năng lực của mình

Anh Đức tâm sự: “Mình bắt đầu đi quay phim từ những năm thứ hai đại học. Khi ấy, mình không ngần ngại nhận các vai diễn quần chúng không thoại để được đi theo đoàn phim học hỏi kinh nghiệm của cô chú, anh chị trong nghề, và với mình, đó là điều rất may mắn. Nhưng khó khăn nhất lúc đó là việc cân bằng giữa thời gian học tập và đi quay phim. Có những hôm, thời gian tập vở diễn trên trường bị trùng với lịch quay, mình phải sắp xếp đan xen và tính toán thời gian di chuyển thật hợp lý để có thể hoàn thành tốt cả hai".

Vai diễn nhỏ của Anh Đức khi mới bắt đầu tham gia đóng phim.

Anh Đức trong vai “Boris” vở kịch "Giông tố" của tác giả Aleksandr Ostrovsky, biểu diễn tại trường.

Nam diễn viên cho biết, quãng thời gian làm quần chúng không thoại và các vai quần chúng có thoại chính là nền tảng quan trọng giúp anh trưởng thành. Mỗi lần có mặt trên phim trường đều là một bài học thực tế, từ cách đạo diễn xây dựng nhân vật đến kinh nghiệm làm nghề của các nghệ sĩ đi trước.

“Có những ngày, mình chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh hoặc đảm nhận những vai rất nhỏ. Nhưng mình luôn nghĩ rằng, nếu mình làm tốt từng cơ hội nhỏ thì sẽ có ngày được trao những cơ hội lớn hơn”, Anh Đức chia sẻ.

Bên cạnh những khó khăn về thời gian và áp lực học tập, Anh Đức cũng từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều, khi lựa chọn nhận các vai quần chúng và vai diễn nhỏ. Trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, không ít người cho rằng, việc xuất hiện quá nhiều ở những vai ít đất diễn có thể khiến một diễn viên trẻ bị “đóng khung” hình ảnh hoặc khó tạo được dấu ấn cá nhân trong mắt khán giả.

Tuy nhiên, Anh Đức lại nhìn nhận điều đó theo một góc độ khác. Với anh, không có vai diễn nào là nhỏ, nếu người diễn viên thực sự nghiêm túc với nghề. Thay vì lo lắng về việc hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng, anh lựa chọn xem mỗi cơ hội được đứng trên phim trường là một lần học nghề thực tế.

“Mình cũng từng nghe những lời nhận xét rằng, học trong môi trường chuyên nghiệp mà đi đóng quá nhiều vai quần chúng thì sẽ khó xây dựng hình ảnh diễn viên. Nhưng mình nghĩ, khi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, điều quan trọng nhất là được làm nghề. Mình sẵn sàng đi từ những vai nhỏ để hiểu cách vận hành của một đoàn phim, học cách làm việc chuyên nghiệp và rèn luyện bản thân mỗi ngày”, Anh Đức cho biết.

Anh Đức không ngần ngại với những vai nhỏ để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất thực tế.

Sau nhiều năm bền bỉ tích lũy kinh nghiệm, bước ngoặt quan trọng đã đến khi Đỗ Anh Đức được giao vai Sinh bé trong Dưới ô cửa sáng đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Dù không phải vai chính, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Vai diễn không chỉ giúp tên tuổi Anh Đức được biết đến nhiều hơn, nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình mà còn đánh dấu sự chuyển mình từ một diễn viên quen thuộc với các vai quần chúng sang giai đoạn mới đầy triển vọng trong sự nghiệp.

Anh Đức vai “Sinh thời trẻ” trong phim “Dưới ô cửa sáng đèn”.

Thành công từ vai Sinh bé được xem là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng kiên trì theo đuổi đam mê. Với ngoại hình sáng, gương mặt phù hợp với màn ảnh, cùng lối diễn xuất tự nhiên, Anh Đức cho thấy tiềm năng phát triển và khả năng đảm nhận những vai diễn có chiều sâu hơn trong tương lai.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Đỗ Anh Đức còn được biết đến là một người mẫu trình diễn thời trang và mẫu ảnh chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sáng cùng phong thái tự tin, anh thường xuyên xuất hiện tại nhiều chương trình thời trang lớn và các dự án quảng cáo, chụp hình cho các thương hiệu.

Đặc biệt, nam diễn viên trẻ từng ghi dấu ấn khi tham gia trình diễn tại show thời trang Bước chân di sản 2 - chương trình quy tụ nhiều nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ nổi bật. Việc hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và thời trang giúp Anh Đức có thêm cơ hội hoàn thiện kỹ năng biểu cảm, làm chủ sân khấu, cũng như xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ năng động, đa năng.

Anh Đức trong vai trò người mẫu trình diễn show “Bước chân di sản 2”.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật miệt mài, Anh Đức vẫn không ngừng trau dồi kỹ năng chuyên môn và hoàn thiện bản thân. Anh cho rằng, nghệ thuật là hành trình dài cần sự nghiêm túc, bền bỉ và tinh thần học hỏi liên tục, thay vì tìm kiếm thành công bằng những bước đi vội vàng.

Đỗ Anh Đức gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ đang nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật nhưng còn băn khoăn về con đường phía trước: “Đừng quá lo lắng về việc mình đang đứng ở đâu, hay chưa có cơ hội lớn. Mình cũng từng bắt đầu từ những vai diễn rất nhỏ, từng nhiều lần bị từ chối và từng hoài nghi chính mình. Điều quan trọng nhất là dám bắt đầu và kiên trì với lựa chọn của mình. Nghệ thuật là một hành trình dài, không phải cuộc đua ngắn hạn. Nếu thực sự đam mê, hãy không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất. Biết đâu, chính những cơ hội tưởng chừng rất nhỏ hôm nay sẽ trở thành bước đệm cho những thành công lớn trong tương lai".

Hành trình của Đỗ Anh Đức là minh chứng rằng, thành công không đến từ sự may mắn nhất thời mà được tạo nên từ sự bền bỉ, lòng kiên trì và tinh thần không ngừng theo đuổi đam mê. Với những người trẻ yêu nghệ thuật, câu chuyện của anh luôn truyền động lực đến các bạn rằng, mọi hành trình đáng giá đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên.