Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh, tri thức, khát vọng hội nhập toàn cầu

SVO - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tri thức sâu rộng, làm chủ khoa học công nghệ và từng bước trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sáng 24/6, tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Dự thảo Báo cáo mang tiêu đề: “Tự hào, vững tin theo Đảng; Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh, tri thức, khát vọng hội nhập toàn cầu.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tiêu đề được lựa chọn nhằm thể hiện niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các cụm từ “chung sức, đồng lòng, tiến mạnh” được kế thừa từ dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của thanh niên trong việc đồng hành cùng đất nước ở giai đoạn phát triển mới.

Dự thảo cũng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; việc triển khai các chương trình, đề án trọng điểm của nhiệm kỳ; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn xây dựng 6 báo cáo chuyên đề nhằm phục vụ đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại Đại hội.

Định hướng xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, dự thảo Báo cáo được xây dựng trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu hình thành lớp thanh niên có năng lực hội nhập quốc tế, trở thành “công dân toàn cầu”, có khả năng thích ứng với chuyển đổi số, khoa học công nghệ và những biến động nhanh chóng của thế giới.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn tiếp tục được xác định là lực lượng xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đồng thời là nơi chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Các phong trào thanh niên được định hướng tiếp tục là môi trường rèn luyện, giúp thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm xã hội; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

13 chỉ tiêu trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định hệ thống 13 chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, dễ triển khai và gắn với các mục tiêu phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đề xuất 5 nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn bộ công tác Đoàn trong giai đoạn tới.

Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, phù hợp với mô hình tổ chức mới; đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn sẽ tăng cường các giải pháp khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm, gần gũi thanh niên, sát cơ sở; đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cấp cơ sở và các đơn vị đặc thù.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 20231.

Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

Theo định hướng chung, thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội được xây dựng với 4 thành tố, phản ánh những phẩm chất cốt lõi và yêu cầu đối với thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bám sát định hướng phát triển đất nước và tinh thần chỉ đạo của Đảng.