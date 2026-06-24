Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới

SVO - Chiều 24/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiến hành một trong những nội dung quan trọng nhất của nhiệm kỳ là bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. Theo đề án nhân sự, Đại hội bầu 119 ủy viên, khuyết 4 vị trí sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc thứ hai, với nội dung trọng tâm là công tác nhân sự.

Tại phiên làm việc, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII, tuyên bố Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoàn thành nhiệm vụ và chính thức kết thúc nhiệm kỳ.

Đại hội Đoàn XIII bầu ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới.

Ngay sau đó, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn giữa hai kỳ Đại hội.

Theo đề án nhân sự được Đại hội biểu quyết thông qua, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII dự kiến gồm 123 ủy viên. Tuy nhiên, căn cứ cơ cấu cán bộ và tình hình thực tiễn tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, đồng thời được sự thống nhất của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Đại hội quyết định bầu 119 ủy viên, khuyết 4 vị trí để tiếp tục kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của Đại hội, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực, địa phương, đơn vị trên cả nước tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Công tác nhân sự được xem là nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội, quyết định chất lượng đội ngũ lãnh đạo tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai Nghị quyết Đại hội, dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong giai đoạn mới.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII sẽ được công bố tại các phiên làm việc tiếp theo của Đại hội.