Phương Đông thuộc nhóm bệnh viện Việt Nam đầu tiên được ghi danh 'Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - TBD'

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là một trong những bệnh viện Việt Nam đầu tiên được ghi danh trong Bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026, do Newsweek và Statista công bố ngày 17/6. Dấu mốc này ghi nhận bước tiến của Phương Đông trên hành trình nâng cao chất lượng và tiệm cận các chuẩn mực y tế quốc tế.

Việt Nam lần đầu góp mặt, Phương Đông là đại diện y tế tư nhân tiêu biểu

Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Best Specialized Hospitals Asia-Pacific) là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyên sâu của các cơ sở y tế trong khu vực, do Newsweek - tạp chí uy tín của Mỹ được thành lập từ năm 1933 - phối hợp cùng Statista, tổ chức nghiên cứu dữ liệu toàn cầu có trụ sở tại Đức, thực hiện thường niên.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam góp mặt trong phạm vi đánh giá, mở thêm một dấu mốc đáng chú ý cho y tế trong nước trên bản đồ chăm sóc sức khoẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Phương Đông được ghi danh tại BXH Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026 (danh sách được công bố theo thứ tự bảng chữ cái, không phân hạng)

Trong số gần 1.000 cơ sở y tế được đưa vào đánh giá, Việt Nam có 11 bệnh viện được vinh danh. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là một trong những đại diện tiêu biểu góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, cùng nhiều bệnh viện lớn trong nước như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt Đức… Kết quả ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Phương Đông trong đầu tư chuyên môn, công nghệ và chất lượng chăm sóc, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trên hành trình tiệm cận các chuẩn mực y tế khu vực.

Từ chuẩn mực khắt khe đến giá trị được công nhận

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên hệ thống đánh giá đa chiều, kết hợp giữa uy tín chuyên môn, các tiêu chuẩn chất lượng và kết quả chăm sóc được phản ánh từ góc nhìn của người bệnh.

Cụ thể, uy tín chuyên môn được xác định thông qua khảo sát hàng nghìn bác sĩ, nhà quản lý và chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong khu vực - những người trực tiếp đề xuất các cơ sở y tế nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Để đảm bảo tính khách quan, người tham gia không được đề cử bệnh viện nơi mình đang công tác.

Đội ngũ chuyên môn và quy trình can thiệp chuẩn hóa giúp nâng cao chất lượng điều trị, góp phần đưa Phương Đông ghi danh tại bảng xếp hạng của Newsweek

Những đánh giá từ giới chuyên môn sau đó được đối chiếu với hệ thống chứng nhận và kiểm định trong nước, quốc tế, qua đó phản ánh các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, quản trị và chất lượng chuyên môn. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng còn xem xét việc áp dụng PROMs - hệ thống đánh giá chất lượng chăm sóc thông qua trải nghiệm và kết quả thực tế do chính người bệnh phản ánh. Sự kết hợp giữa góc nhìn chuyên môn, các tiêu chuẩn chất lượng và phản hồi từ người bệnh giúp kết quả xếp hạng được xây dựng trên nền tảng toàn diện và đa chiều.

Quy mô 1.000 giường bệnh cùng hệ thống trung tâm chuyên sâu tạo nền tảng để Phương Đông nâng cao năng lực tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị toàn diện

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Nguyễn Công Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết: “Chúng tôi đón nhận dấu mốc này với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm. Việc được ghi danh trong một bảng xếp hạng có phạm vi khu vực cho thấy hướng đi mà Phương Đông kiên định theo đuổi - lấy chuyên môn làm nền tảng, công nghệ làm trợ lực và người bệnh làm trung tâm - đang tạo nên những giá trị thiết thực. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện dịch vụ và mang đến cho người bệnh sự chăm sóc ngày càng toàn diện hơn.”

Nền tảng chuyên môn phía sau một danh hiệu

Với một bảng xếp hạng đề cao năng lực chuyên sâu, sự hiện diện của Phương Đông cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư đồng bộ về quy mô, đội ngũ, công nghệ và năng lực điều trị, hướng tới những chuẩn mực ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe.

Các chuyên khoa tại Phương Đông được tổ chức theo hướng kết nối chặt chẽ, với hệ thống trung tâm chuyên sâu và cơ chế phối hợp liên chuyên khoa. Người bệnh được theo dõi xuyên suốt từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị, can thiệp và chăm sóc lâu dài. Đối với những trường hợp phức tạp, hoạt động hội chẩn quy tụ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực giúp đánh giá bệnh lý toàn diện, cân nhắc phương án từ nhiều góc độ và đưa ra quyết định điều trị phù hợp.

Sự kết nối giữa các chuyên khoa giúp quá trình thăm khám và điều trị tại Phương Đông được liền mạch và thuận tiện

Trên nền tảng phối hợp liên chuyên khoa, công nghệ được Phương Đông đầu tư như một trợ lực xuyên suốt từng mắt xích của hành trình chăm sóc. Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha ứng dụng công nghệ đếm photon trong khoa học vũ trụ, cộng hưởng từ 3.0T, PET/CT, SPECT/CT, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA… và loạt thiết bị thế hệ mới cung cấp những dữ liệu chính xác, giúp bác sĩ phát hiện sớm bất thường, đánh giá rõ tổn thương, cá thể hóa phác đồ và triển khai nhiều kỹ thuật ít xâm lấn, can thiệp trúng đích.

Hệ thống công nghệ y khoa hiện đại cung cấp dữ liệu chính xác, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm bất thường, cá thể hóa phác đồ và triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp trúng đích

Để chiều sâu chuyên môn tiếp tục được bồi đắp và phát triển bền vững, Phương Đông tạo dựng một dư địa tương xứng về quy mô và hạ tầng. Trong năm 2026, bệnh viện đưa vào vận hành hai tòa tháp mới - Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế và Trung tâm Nhi Quốc tế; đồng thời mở rộng quy mô gấp 3 - trở thành một trong số ít cơ sở y tế tư nhân Việt Nam đạt ngưỡng 1.000 giường bệnh.

Sự mở rộng này không chỉ gia tăng năng lực tiếp nhận, mà còn mở thêm dư địa để Phương Đông đầu tư chiều sâu cho các lĩnh vực mũi nhọn. Khi kết nối với những thế mạnh đã được khẳng định ở khám sức khỏe, tầm soát ung thư, ngoại khoa, tiêu hóa và hệ thống IVF - Thai sản - Ở cữ…, bệnh viện hình thành một nền tảng chăm sóc ngày càng chuyên sâu, đồng bộ và toàn diện.

Việc được ghi danh trong bảng xếp hạng do Newsweek và Statista công bố đưa Phương Đông bước vào một hệ quy chiếu rộng hơn, nơi năng lực bệnh viện được đặt cạnh những cơ sở y tế hàng đầu khu vực. Đây là sự ghi nhận cho quá trình Phương Đông bền bỉ nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng chăm sóc và tiệm cận các chuẩn mực y tế toàn cầu.