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Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Dương Triều

SVO - Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Ban Bí thư khóa mới gồm năm anh chị, đại diện cho thế hệ cán bộ Đoàn bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.

Sáng 25/6, tại phiên Trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Theo kết quả được báo cáo trước Đại hội, anh Bùi Quang Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa mới gồm năm anh chị.

Phiên Trọng thể của Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII đã chính thức ra mắt đại biểu tham dự.

Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 25 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn gồm 17 ủy viên.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII gồm năm thành viên:

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn.

Dương Triều
#Bùi Quang Huy #Trung ương Đoàn #Đại hội Đoàn #Khóa XIII #Tuổi trẻ Việt Nam #Đại hội Đoàn lần thứ XIII

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