Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Tuổi trẻ Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng tiên phong, sáng tạo và cống hiến

SVO - Tại phiên Trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, điểm lại 5 dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ XII, đồng thời xác định phong trào ‘Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới’ là trục xuyên suốt cho chặng đường phát triển tiếp theo của thanh niên cả nước.

Nêu bật những thành tựu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, toàn Đoàn đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu đề ra, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của tổ chức Đoàn trong xã hội.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, dấu ấn đầu tiên của nhiệm kỳ là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động ứng dụng nền tảng số, công nghệ mới để tiếp cận, định hướng và dẫn dắt thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông, đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức sáng tạo, thu hút hàng tỷ lượt tiếp cận, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc, niềm tin vào Đảng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại phiên Khai mạc trọng thể Đại hội.

Dấu ấn thứ hai là các phong trào hành động cách mạng tiếp tục khẳng định sức sống và hiệu quả trong thực tiễn. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” thu hút gần 70 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hướng mạnh vào những nhiệm vụ mới, việc khó của đất nước như hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hay tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Màu áo xanh tình nguyện đã hiện diện ở những nơi khó khăn nhất, từ vùng thiên tai, bão lũ đến biên giới, hải đảo, các công trình trọng điểm quốc gia, lan tỏa tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Cùng với đó, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Dấu ấn thứ ba được thể hiện qua việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai sâu rộng trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và khởi nghiệp, qua đó phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn lần thứ XIII.

Ở dấu ấn thứ tư, các chương trình đồng hành với thanh niên đã có bước chuyển từ chăm lo phong trào sang hỗ trợ phát triển năng lực toàn diện. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm, với hơn 4,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Đồng thời, hơn 13,7 triệu lượt thanh thiếu nhi được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Dấu ấn thứ năm là công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 69,8%, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước. Các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu gần 840.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho hệ thống chính trị.

Triển khai phong trào “5 Tiên phong” trong kỷ nguyên mới

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống thanh niên, đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới cả về tư duy, phương thức hoạt động và năng lực dẫn dắt thế hệ trẻ.

Trên cơ sở đó, dự thảo Báo cáo chính trị xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, nổi bật là việc triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, với hệ thống “5 Tiên phong” tập trung vào các lĩnh vực chiến lược của đất nước gồm: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, kỹ năng và bản sắc văn hóa.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thích ứng với mô hình tổ chức mới; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn theo phương châm “3 gần”, “5 phải”, “4 không”; áp dụng công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” trong triển khai phong trào và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng xác định 13 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ đột phá nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm xây hoài bão lớn, chung sức đồng lòng, tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.