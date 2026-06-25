Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Thanh niên cần bản lĩnh làm chủ công nghệ, dẫn dắt tương lai đất nước

SVO - Theo Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong kỷ nguyên số không chỉ là truyền thống, mà còn phải trang bị năng lực tự chủ, bản lĩnh và khát vọng làm chủ công nghệ để góp phần xây dựng đất nước hùng cường.

Phát biểu tham luận tại phiên Trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, thế hệ trẻ đang sống trong thời đại mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo dục lý tưởng cách mạng cần được đổi mới để phù hợp với nhu cầu, tâm lý và môi trường sống của thanh niên.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tham luận tại Đại hội.

Dẫn lại bài viết "Thanh niên với tương lai của đất nước" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước.

"Lý tưởng cách mạng hôm nay chính là bản lĩnh, năng lực kiến tạo, khát vọng tự chủ công nghệ và khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hùng cường", anh Nguyễn Tiến Hưng nói.

Đánh giá về kết quả công tác Đoàn thời gian qua, anh Nguyễn Tiến Hưng cho rằng, thanh niên cả nước đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm thông qua nhiều nhiệm vụ quan trọng như tham gia xây dựng đường dây 500kV, khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai các đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng và tạo nên những chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa lớn trên không gian mạng.

Tại Hà Nội, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống tổ công tác 35, Câu lạc bộ Lý luận trẻ và các kênh nắm bắt dư luận xã hội tại 191 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đoàn đại biểu Thành Đoàn Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII.

Năm 2026, Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thu hút hơn 140.000 bài dự thi của thanh niên Thủ đô. Cùng với đó là các cuộc vận động như "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới", "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" và hệ thống 579 trang cộng đồng trên không gian mạng, với hơn 1 triệu thành viên tham gia.

Trong lĩnh vực giáo dục truyền thống, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ đã tạo sức hút đối với người trẻ. Tiêu biểu là hai công trình thanh niên toàn quốc "Mã hóa 310 địa chỉ đỏ" và "Phục dựng 1.000 ảnh liệt sĩ".

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo và chatbot AI giúp những bài học lịch sử trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, hoạt động phục dựng ảnh liệt sĩ không chỉ góp phần tri ân các anh hùng đã hy sinh mà còn giúp thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc.

Ngoài ra, tuổi trẻ Thủ đô còn tham gia tích cực các nhiệm vụ chính trị của địa phương, với 300 đội hình "Bình dân học vụ số", 126 đội hình hỗ trợ chính quyền hai cấp và 8.800 tình nguyện viên phục vụ các sự kiện lớn.

Từ thực tiễn công tác, anh Nguyễn Tiến Hưng cho rằng, thanh niên hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức mới như áp lực từ môi trường số, tình trạng nhiễu loạn thông tin, nguy cơ bị tác động bởi các trào lưu lệch chuẩn và cảm giác cô đơn trong thế giới kết nối.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thành Đoàn Hà Nội đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ phương thức giáo dục một chiều sang giáo dục thông qua trải nghiệm, đưa nội dung lý luận, lịch sử vào môi trường tương tác số, thực tế ảo và các nền tảng học tập hiện đại.

Thứ hai, đổi mới cách tiếp cận thanh niên bằng ngôn ngữ gần gũi, sử dụng các định dạng truyền thông hiện đại như podcast, video ngắn, infographic và phát huy vai trò của chính người trẻ trong việc truyền cảm hứng cho người trẻ.

Thứ ba, tạo nhiều môi trường để thanh niên cống hiến, phát huy chuyên môn và trí tuệ giải quyết các vấn đề của cộng đồng, qua đó nuôi dưỡng khát vọng sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm với xã hội.

"Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên hôm nay không chỉ là tiếp nối truyền thống mà còn là hành trình trang bị năng lực tự chủ để thế hệ trẻ đủ bản lĩnh, tự tin và chủ động trước mọi biến động của thời cuộc", anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khẳng định, tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên "Sáng lý tưởng - Vững bản lĩnh - Giàu khát vọng", tiên phong trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.