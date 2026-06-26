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Thanh xuân đặc biệt của Hoaprox: Từ ‘cậu bé vàng’ của nhạc EDM Việt đến ‘nhà sản xuất âm nhạc tỷ view’

Văn Sơn

SVO - Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, nhà sản xuất âm nhạc tài năng này sẽ khiến khán giả 'quẩy tưng bừng' với sân khấu 'bùng nổ' của Concert ‘Thanh xuân’ (Báo Tiền Phong), cùng những bản EDM cực 'chất'.

Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: Từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

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Đường đến Concert 'Thanh xuân' cùng Hoaprox.
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Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: Từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Vé tham dự được phát cho khán giả thông qua các kênh thông tin chính thức của chương trình. Dự kiến, hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu, đồng thời chương trình được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến công chúng cả nước.

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Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox. Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

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Để có một đêm 'quẩy hết mình' an toàn và trọn vẹn cảm xúc cùng Concert 'Thanh xuân' các bạn đừng quên những lưu ý quan trọng này nhé!
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Góp mặt trong dàn line-up, Hoaprox được nhiều khán giả mong chờ, bởi anh là người đứng sau những “bản hit” vươn tầm quốc tế. Với tư duy âm nhạc sáng tạo, mới mẻ, nhà sản xuất âm nhạc tỷ view này hứa hẹn sẽ mang đến nguồn năng lượng đầy sôi động.

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Hoaprox (sinh năm 1997) tên thật là Nguyễn Thái Hòa. Anh là một nam nhạc sĩ, DJ và nhà sản xuất âm nhạc (producer) nổi tiếng. Hoaprox được mệnh danh là “cậu bé vàng”, “nhà sản xuất âm nhạc tỷ view” của làng EDM Việt.

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Trong sự nghiệp, Hoaprox cùng với Bảo Thy, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện đã giành ngôi vị Quán quân The remix vào năm 2017. Từ đó, con đường âm nhạc của anh rộng mở và tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng.

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Với khán giả khi ấy, EDM vốn là một thể loại nhạc còn mới mẻ và sẽ là thử thách với các nghệ sĩ theo đuổi con đường này. Khán giả Việt ưa chuộng dòng nhạc ballad. Do vậy, Hoaprox phải nỗ lực rất nhiều để dần tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng.

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Từ một nhà sản xuất nhạc trẻ tuổi, Hoaprox được công chúng quốc tế biết đến nhiều nhất qua các “bản hit” tỷ lượt nghe như With you - Ngẫu hứngI can't find you. Đặc biệt là “siêu hit” Ngẫu hứng của Hoaprox đã tạo nên “cơn sốt” trên nền tảng mạng xã hội Douyin (TikTok của Trung Quốc), thu hút hàng tỷ lượt stream và từng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Electric asia Vol.2 của Billboard Mỹ.

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Thành công của hai “bản hit” này giúp tên tuổi Hoaprox vươn tầm quốc tế. Nhiều nhà phát hành âm nhạc quốc tế đã tìm đến liên hệ hợp tác cùng anh. Nhà sản xuất âm nhạc gen Z đã nắm bắt cơ hội lớn này. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Hoaprox là nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi hợp tác và phát hành nhạc trên các hãng đĩa EDM hàng đầu thế giới như Spinnin' records (Hà Lan) và Monstercat (Canada).

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Là một người trẻ thành công khi chọn con đường âm nhạc khác biệt, Hoaprox là một đại diện của thế hệ Z. Việc anh góp mặt trong Concert Thanh xuân cũng đúng với thông điệp chương trình: Tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển; lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.

Văn Sơn
#Thanh xuân #concet Thanh Xuân #Concert Thanh Xuân gây sốt #Hoaprox #DJ HoaProx #producer Hoaprox #nhạc EDM #âm nhạc EDM #nhà sản xuất âm nhạc tỷ view

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