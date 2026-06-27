Toàn bộ 'dàn sao' đình đám của 'Running man Vietnam' có trở lại đủ đội hình trong năm nay?

SVO - Trấn Thành, Anh Tú ATUS, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc đều sẽ trở lại với chương trình, hứa hẹn tạo nên 'cơn sốt' mùa Hè này.

Sau mùa 3 tạo nên hiện tượng truyền thông mạnh mẽ, Running man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi đánh dấu sự trở lại của thương hiệu giải trí thực tế được mong chờ nhất mùa Hè, với thông điệp trung tâm: Một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ.

Trấn Thành, Anh Tú ATUS, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là một trong những dàn nghệ sĩ ăn ý của chương trình, sở hữu sự cân bằng giữa yếu tố hài hước, chiến thuật và khả năng tạo nên những tình huống bùng nổ.

Mùa này mở ra hành trình đặc biệt khi 7 thành viên Gia tộc R hội ngộ nhân dịp kỷ niệm 101 năm thành lập gia tộc. Tưởng chừng đây chỉ là một kỳ nghỉ xa hoa để thư giãn, tận hưởng mùa hè và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên, chuyến đi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn không ai ngờ tới.

Mỗi điểm dừng chân mở ra một thế giới mới. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một thử thách. Xen giữa những cuộc rượt đuổi, các màn đấu trí và những nhiệm vụ liên tiếp là những khoảnh khắc gắn kết, chữa lành và tiếng cười rất riêng của Gia tộc R.

Không chỉ là một cuộc đua, mùa giải năm nay còn là hành trình khám phá nhiều không gian, văn hóa và trải nghiệm khác nhau, mang tinh thần trẻ trung, rực rỡ và đậm chất mùa hè nhất từ trước đến nay. Điều còn lại sau mọi cuộc cạnh tranh không chỉ là chiến thắng, mà còn là những ký ức, tình bạn và hành trình trưởng thành của mỗi thành viên.

Năm 2025, sau bốn năm vắng bóng, Running man Vietnam đã tạo nên "cú nổ" lớn trong thị trường gameshow giải trí khi ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội và trở thành một trong những chương trình truyền hình được quan tâm nhất trong năm.

Đặc biệt, tập cuối của mùa 3 được phát hành tại rạp đã thu hút hơn 250.000 lượt khán giả, đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng, trở thành cột mốc chưa từng có đối với một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Running man Vietnam trở thành hiện tượng giải trí có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều thế hệ khán giả.