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Những 'nghệ nhân đặc biệt' từ chương trình 'Thần tài gõ cửa'

Bình Nguyễn

SVO - Trong chương trình 'Thần tài gõ cửa', khán giả không chỉ xúc động trước nghị lực vượt khó của những phận đời khiếm khuyết, mà còn nhận ra rằng, chính những đôi bàn tay không lành lặn ấy đang âm thầm hồi sinh và giữ lửa của những nghề truyền thống đang dần mai một.

Trong chương trình Thần tài gõ cửa, MC Đình Toàn đã dẫn dắt khán giả qua những mảnh đời của các "nghệ nhân đặc biệt". Họ là những người mang trên mình những khiếm khuyết của số phận, nhưng lại đang dùng chính đôi bàn tay không lành lặn để lặng lẽ neo giữ hồn cốt quê hương qua từng sản phẩm thủ công truyền thống.

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MC Đình Toàn.

Trong hành trình 16 năm của Thần tài gõ cửa, có biết bao hình ảnh khiến khán giả xúc động, nhưng ở đó tuyệt nhiên không có chỗ cho sự yếu đuối hay buông xuôi.

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Chị Võ Thị Giào.

Ở làng nghề đan rổ rế Cái Đôi (xã Hội An, tỉnh An Giang), đây là nơi tiếng tre trúc đã rì rào giữ nhịp mưu sinh suốt hơn nửa thế kỷ. Xuất hiện trong chương trình, chị Giào khiến nhiều người cảm phục bởi sự lạc quan và tình yêu với nghề truyền thống.

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Ông Hồ Văn Dũng.

Ở vùng đất Vĩnh Long, câu chuyện về người đàn ông mang đôi chân tật nguyền do sốt bại liệt từ 3 tháng tuổi – ông Hồ Văn Dũng (xã Chợ Lách) lại một lần nữa gieo vào lòng người xem những nốt lặng đầy khâm phục. Suốt từ năm 2022, bên hiên nhà sát mé kênh sạt lở, ông gắn bó với nghề đan bội gà bằng kẽm.

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Hai vợ chồng chị Phan Thị Hạnh và anh Trần Văn Phết.

Xuôi dòng về Đồng Tháp, nghề đan lưới đang dần mai một lại được sưởi ấm dưới mái hiên của đôi vợ chồng chị Phan Thị Hạnh và anh Trần Văn Phết. Cơn sốt bại liệt năm 1 tuổi khiến chị Hạnh vĩnh viễn không thể đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng chị đã tự học cách đứng dậy bằng đôi tay đan lưới suốt ngót nghét 20 năm qua.

Tiếp nối những tấm gương kiên cường ấy, người xem lại không khỏi nghẹn ngào trước hình ảnh chị Lê Thị Diệu (xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) – người mẹ khuyết tật gánh trên vai cả cuộc đời của đứa con mắc hội chứng Down.

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Chị Lê Thị Diệu.

Trận sốt bại não năm 6 tuổi khiến cánh tay phải của chị rút gân, co quắp bất động. Suốt 10 năm ròng rã, chỉ với một bàn tay lành lặn duy nhất, bất chấp những cơn co rút đau trào nước mắt, chị vẫn kiên trì đan nên những chiếc giỏ lục bình tinh xảo.

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Tổ bó chổi “bông cỏ” ở xã Thuận Lộc (tỉnh Vĩnh Long)

Đặc biệt hơn cả là tổ bó chổi “bông cỏ” ở xã Thuận Lộc (tỉnh Vĩnh Long). Mười học viên khiếm thị ngồi quanh những bó cỏ khô. Họ không nhìn thấy thành phẩm mình làm ra, nhưng cảm nhận bằng đôi tai và đôi tay để bó nên những cây chổi bền, đẹp. Với họ, nghề truyền thống này chính là "cây gậy dò đường", hướng tới tương lai.

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Bà Trần Thị Đẹp sinh ra ở làng nghề bó chổi xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Trong suốt hành trình 16 năm qua, thông qua các thử thách chuyên môn gắn liền với chính công việc của nhân vật, Thần tài gõ cửa và MC Đình Toàn đã khéo léo tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa.

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Chị Võ Thị Kim Liên mang khuyết tật ở đôi chân. Chị mưu sinh bằng nghề đánh dây võng từ những năm 12 - 13 tuổi.

Số vốn được trao tặng là "chiếc phao cứu sinh" giúp người khuyết tật vượt qua ngặt nghèo trước mắt, mua thêm công cụ, gầy dựng bờ kè hay tìm không gian chứa nguyên liệu.

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Anh Trần Ngọc Hận với đôi chân không lành lặn. Anh gắn bó với nghề trồng cây kiểng và làm chậu kiểng bằng tất cả tình yêu.

Quan trọng hơn, đó là lời hồi đáp dịu dàng của cuộc đời dành cho những nghệ nhân đặc biệt. Họ đã chứng minh rằng, cơ thể có thể mang khiếm khuyết, nhưng tình yêu nghề và hồn cốt văn hóa của quê hương thì luôn trọn vẹn.

Bình Nguyễn
#Thần Tài Gõ Cửa #THVL #người khuyết tật #Đình Toàn #nghề truyền thống #chương trình Thần Tài Gõ Cửa

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