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Nhóm nhạc tân binh 'khủng long' từ chương trình âm nhạc 'sống còn' chính thức ra album đầu tư có gì 'hot'?

Bình Nguyễn

SVO - UPRIZE chính thức phát hành phần đầu tiên của debut album mang tên 'THĂNG'. Đây là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện chính thức của nhóm trên bản đồ âm nhạc sau giai đoạn hoàn thiện đội hình từ chương trình sống còn.

Dự án trọn vẹn của album THĂNG gồm 8 tracks: Phần intro *127#, UMBALA, chính là cảm giác này, crazy, stupid, love, EXposure. Còn các tracks khác sẽ được nhóm ra mắt trong thời gian tới. Nội dung album khai thác trạng thái chuyển giao cảm xúc của thế hệ trẻ giữa một bối cảnh xã hội biến động, nơi ranh giới giữa bản chất con người và công nghệ mang tính đan xen.

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Tám ca khúc là lời gợi mở cấu trúc tư duy âm nhạc đồng điệu, chuyển dịch từ sự phân vân, tranh đấu đến trạng thái tự do. Về mặt thị giác, album được chia làm hai concept đối lập “sáng” và “tối” nhằm cụ thể hóa ý niệm này.

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Không dừng lại ở vai trò là những nghệ sĩ trình diễn, các thành viên UPRIZE đã trực tiếp tham gia sâu vào quy trình sản xuất và hoàn thiện “đứa con tinh thần” đầu tay này, khẳng định bộ kỹ năng toàn diện đã được rèn luyện nghiêm ngặt. Dù phải đối mặt với lịch trình dày đặc của một nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt, sự tận tâm của các thành viên được thể hiện rõ nét qua từng công đoạn chuyên môn.

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Nhận định về chất lượng chuyên môn của dự án, nhạc sĩ - giám đốc sáng tạo âm nhạc Nguyễn Hải Phong chia sẻ: “Âm nhạc của album THĂNG được xây dựng dựa trên sự cân bằng giữa tính kỹ thuật của mô hình quốc tế và sự nhạy bén với thị hiếu người nghe Việt Nam. Sự nghiêm túc và khả năng thích ứng nhanh của các thành viên UPRIZE trong phòng thu là yếu tố cốt lõi giúp các bản phối đạt được sự đồng bộ về mặt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật".

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Trước khi chính thức số hóa trên các nền tảng, phiên bản vật lý của album THĂNG đã đạt mốc 10.000 bản tiêu thụ sau 2 đợt mở cổng đặt trước. Đây là chỉ số thương mại vượt trội đối với một nhóm nhạc tân binh tại thị trường băng đĩa Việt Nam, nhất là khi nhạc số đang chiếm lĩnh thị trường, chứng minh sự đón nhận của tệp khán giả mục tiêu sau bước đệm từ chương trình thực tế.

Bình Nguyễn
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