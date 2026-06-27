Đương kim ‘Hoa hậu Việt Nam’ Hà Trúc Linh: ‘Tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân’

SVO - Sau thời gian đương nhiệm, ‘Hoa hậu Việt Nam’ Hà Trúc Linh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình vừa qua. Cô cũng gửi gắm thông điệp tích cực đến mọi người thông qua bộ ảnh mới.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động và tuyển sinh trên toàn quốc. Đây cũng là thời điểm mà Hà Trúc Linh gần hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Trong bộ ảnh mới công bố, “nàng Hậu” đã chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình ý nghĩa và rực rỡ của cô.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ: “Khoảnh khắc cái tên Hà Trúc Linh được xướng lên ở ngôi vị cao nhất vẫn là ký ức xúc động nhất trong tôi. Đó không chỉ là bước ngoặt cuộc đời, mà là lúc tôi nhận ra mình đang mang theo niềm tin, trách nhiệm và cả tình yêu thương lớn lao của mọi người”.

Một năm kể từ khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024, điều đọng lại trong Hà Trúc Linh không chỉ là chiếc vương miện hay danh hiệu cao quý, mà còn là hành trình của sự biết ơn, học hỏi và trưởng thành.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam bày tỏ: “Biết ơn vì đã nhận được quá nhiều tình yêu thương, sự tin tưởng và đồng hành từ gia đình, bạn bè, khán giả, các anh chị trong ê kíp và tất cả những người đã luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Biết ơn vì một năm qua đã mang đến cho tôi thật nhiều cơ hội để trải nghiệm, học tập, khám phá những điều mới mẻ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày”.

Tròn một năm đăng quang là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng là khởi đầu cho những hành trình mới phía trước của “nàng Hậu”. Hà Trúc Linh cho biết, sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Dù nhiệm kỳ của Hà Trúc Linh ngắn hơn so với các Hoa hậu Việt Nam trước đây, nhưng lại mang đến nhiều ý nghĩa. Cô gần như dành toàn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng trong suốt nhiệm kỳ.

Cô từng chia sẻ, khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam, áp lực lớn nhất là làm sao sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa việc học và lịch trình công việc dày đặc. Người đẹp bộc bạch: “Có những lúc, cảm thấy tôi phải nỗ lực gấp đôi để vừa giữ vững thành tích trên giảng đường, vừa hoàn thành tốt trách nhiệm của một đương kim Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại trở thành động lực để tôi rèn luyện kỷ luật, trưởng thành hơn và trân trọng từng khoảnh khắc được sống đúng với cả hai vai trò”.

Hành trình của Hà Trúc Linh cùng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vẫn sẽ tiếp nối bằng những giá trị mà cô mang đến trong tương lai. Trước mắt là việc cô sẽ đồng hành cùng cuộc thi 2026, với chủ đề “Miền hương sắc”, để tìm ra cô gái kế nhiệm mình.