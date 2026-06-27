Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện xưởng sản xuất tổ yến giả quy mô lớn

Cảnh Kỳ

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, phát hiện nhiều sản phẩm nước và tổ yến nghi bị làm giả, người lao động khai làm các sản phẩm này không có tổ yến tự nhiên, mà pha nguyên liệu theo công thức có sẵn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Công an cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TPHCM.

v.jpg
vl.jpg
Công an tống đạt các quyết định đối với các bị can.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra cơ sở sản xuất nước, tổ yến đặt tại Lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, của Công ty CP Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TPHCM).

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 người làm việc, nhưng không có hợp đồng lao động và không đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất, hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng, hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đã thu giữ hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); hơn 279.500 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa dán nhãn; máy móc và nguyên liệu sản xuất.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000 - 15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

v4.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm tại Vĩnh Long.

Qua làm việc, người lao động khai nhận, đã nấu, chế biến sản phẩm nước yến, tổ yến chưng nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy, tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic; 4 mẫu không phát hiện Acid Amin; 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả.

v1.jpg
v2.jpg
v3.jpg
v5.jpg
Một số hình ảnh tại xưởng sản xuất nước, tổ yến của Cty Sài Gòn Goldencare.
Cảnh Kỳ
#nước yến giả #Vĩnh Long #sản xuất hàng giả #Công an #thực phẩm giả #nguyên liệu hết hạn #bảo vệ người tiêu dùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe