4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép bị khởi tố

TPO - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối 4 đối tượng để điều tra về tội danh "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Các bị can gồm: Đặng Chàn Piao (sinh năm 2002), trú tại xóm Lũng Vai, xã Cần Yên; Đặng Văn Sai (sinh năm 2001), Đặng Văn Cán (sinh năm 1984) và Đặng Dào Phin (sinh năm 2005), cùng trú tại xóm Lũng Tỳ, xã Cần Yên.

4 đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, hồi 22 giờ ngày 7/6/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, Tổ công tác do Công an xã Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 3 xe mô tô do Đặng Văn Sai, Đặng Văn Cán và Đặng Dào Phin điều khiển, mỗi xe chở một công dân mang quốc tịch Trung Quốc.

Qua kiểm tra, 3 công dân Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định và khai nhận đã liên hệ với các đối tượng môi giới trên mạng Internet để được tổ chức đưa về Trung Quốc bằng đường xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh, Đặng Văn Sai, Đặng Văn Cán và Đặng Dào Phin khai nhận được Đặng Chàn Piao thuê đón 3 công dân Trung Quốc từ xã Cần Yên đến xã Trà Lĩnh để bàn giao cho đối tượng khác tiếp tục tổ chức xuất cảnh trái phép, sau đó sẽ được trả tiền công.

Đến khoảng 5 giờ ngày 8/6/2026, Đặng Chàn Piao đến Công an xã Trà Lĩnh đầu thú và khai nhận hành vi thuê Đặng Văn Sai, Đặng Văn Cán, Đặng Dào Phin đưa 3 công dân Trung Quốc từ xã Cần Yên đến xã Trà Lĩnh nhằm tổ chức xuất cảnh trái phép.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Trà Lĩnh đã chuyển hồ sơ, người liên quan cùng tang vật, phương tiện đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền.