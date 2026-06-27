Sau khai trương, Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình liên tiếp cứu sống bệnh nhân đột quỵ nặng

TPO - Chỉ một ngày sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp cấp cứu thành công hai bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng các kỹ thuật tái thông mạch hiện đại. Việc triển khai điều trị ngay trong “thời gian vàng” giúp người bệnh nhanh chóng cải thiện chức năng thần kinh, giảm nguy cơ tử vong và tàn phế.

Bệnh nhân đầu tiên là nam giới 72 tuổi, trú tại Đồng Văn (Ninh Bình), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đột ngột nói khó, liệt nửa người. Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Trung tâm Đột quỵ dưới sự phụ trách của bác sĩ Vương Xuân Trung đã kích hoạt quy trình báo động đột quỵ, đồng thời tiến hành thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh khẩn cấp.

Kết quả xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa bên trái. Các bác sĩ lập tức chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được sử dụng thuốc. Song song với đó, Trung tâm Đột quỵ phối hợp với Trung tâm Điện quang can thiệp tiến hành lấy huyết khối cơ học, với thời gian từ lúc vào viện đến khi chọc động mạch đùi chỉ 40 phút. Sau can thiệp, tình trạng thần kinh của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm liệt và phục hồi đáng kể khả năng ngôn ngữ.

Bác sĩ kiểm tra bệnh nhân sau khi xử trí đột quỵ.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 65 tuổi, trú tại Liêm Hà (Ninh Bình). Sau khi thức dậy, người bệnh xuất hiện nói khó và yếu nửa người nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Vương Xuân Trung, đây là trường hợp đột quỵ khi thức giấc - nhóm bệnh nhân vốn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thời điểm khởi phát để chỉ định điều trị. Để đánh giá khả năng tái tưới máu, các bác sĩ đã chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não và áp dụng tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải nhưng vẫn còn chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Sau 25 phút kể từ khi nhập viện, người bệnh được truyền thuốc tiêu sợi huyết. Sau điều trị, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ, khả năng vận động và ngôn ngữ phục hồi tích cực.

Chia sẻ về hai ca bệnh, bác sĩ Vương Xuân Trung cho biết điểm chung của cả hai trường hợp là đều được người nhà đưa đến bệnh viện rất sớm sau khi xuất hiện triệu chứng.

Theo bác sĩ Trung, trong điều trị đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương. Người bệnh được đưa đến bệnh viện càng sớm thì cơ hội đánh giá chính xác, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và tái thông mạch trong “thời gian vàng” càng cao, từ đó nâng cao khả năng hồi phục.

Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS Mai Duy Tôn, đánh giá kết quả điều trị của hai bệnh nhân cho thấy quy trình cấp cứu đột quỵ tại cơ sở Ninh Bình đã được triển khai đồng bộ theo tiêu chuẩn chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai.

GS Tôn cho biết, mục tiêu quan trọng nhất trong điều trị đột quỵ là rút ngắn tối đa thời gian từ khi người bệnh đến bệnh viện đến lúc được tái thông mạch. Việc hoàn thành truyền thuốc tiêu sợi huyết chỉ sau 25 phút và chọc mạch lấy huyết khối sau 40 phút phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp và hồi sức.

Các bác sĩ thăm sức khoẻ bệnh nhân đột quỵ.

Đối với bệnh nhân đột quỵ khi thức giấc, GS.TS Mai Duy Tôn cho biết việc ứng dụng cộng hưởng từ cùng tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều trường hợp trước đây dễ bị bỏ lỡ “thời gian vàng”, nhờ xác định chính xác vùng não vẫn còn khả năng cứu sống.

Đánh giá về những ca cấp cứu đầu tiên tại cơ sở mới, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, đây không chỉ là thành công về chuyên môn mà còn khẳng định năng lực vận hành đồng bộ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Theo ông, với bệnh lý đột quỵ, từng phút đều có ý nghĩa quyết định đối với khả năng sống còn và phục hồi chức năng của người bệnh. Việc người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận trung tâm đột quỵ ngay tại địa phương sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng cơ hội được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, thay vì phải chuyển lên Hà Nội như trước đây.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động nhằm đưa các chuyên khoa mũi nhọn như đột quỵ, tim mạch, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao đến gần người dân hơn. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, “thời gian vàng” được giữ lại, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế tàn phế và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.

Việc liên tiếp cứu sống thành công hai bệnh nhân đột quỵ ngay trong những ngày đầu vận hành cho thấy Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng làm chủ quy trình cấp cứu và triển khai hiệu quả các kỹ thuật điều trị hiện đại. Thành công này không chỉ mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh mà còn khẳng định người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận đã có thể tiếp cận dịch vụ cấp cứu đột quỵ chất lượng cao ngay tại địa phương, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để bảo vệ não bộ và giảm nguy cơ tử vong, tàn phế.