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Thế giới

Mỹ tấn công Iran ngày thứ hai liên tiếp

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào Iran ngày thứ hai liên tiếp, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz. Đây là đợt leo thang tồi tệ nhất kể từ khi hai bên ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời hai tuần trước.

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(Ảnh: Reuters)

"Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn khả năng hành động một cách hợp lý nữa, và sẽ buộc phải dùng đến biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng ta đã bắt đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ không còn tồn tại nữa!", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội hôm 27/6.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi một tàu chở dầu treo cờ Panama bị máy bay không người lái của Iran tấn công vào sáng sớm 27/6. Cơ quan an ninh hàng hải UKMTO của Anh cho biết, tàu chở dầu này đã bị hư hại phần cầu tàu, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

"Iran đã được trao cơ hội để tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng họ chọn không làm vậy", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố, nói rằng các cuộc tấn công là "phản ứng trực tiếp đối với hành động gây hấn liên tục của Iran chống lại vận tải thương mại". Quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở giám sát quân sự, thông tin liên lạc, phòng không, kho chứa máy bay không người lái và rải thủy lôi của Iran.

Một quan chức quốc phòng Mỹ sau đó báo cáo, các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran đã hoàn tất, theo Fox News.

Tại Iran, đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin vào sáng sớm 28/6 (giờ địa phương) rằng tiếng nổ đã vang lên ở Sirik, miền nam nước này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng được báo cáo ở đảo Qeshm và tại thành phố Bandar Lengeh.

Iran chưa bình luận trực tiếp về các cáo buộc tấn công tàu thuyền. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã bắn "phát súng cảnh cáo" về phía các tàu không xác định đang cố gắng đi qua các tuyến đường không được Iran chấp thuận.

Mỹ và Iran đã đưa ra những cách giải thích trái ngược nhau về bản ghi nhớ trong những ngày gần đây. Tehran khẳng định rằng các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải trả phí và chỉ sử dụng các tuyến đường được chỉ định. Mỹ cho rằng Iran nên đảm bảo quyền tiếp cận không bị cản trở đối với tuyến đường thủy này.

Iran yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Li-băng. Israel và Chính phủ Li-băng đã ký một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, theo đó quân đội Israel sẽ rút quân dần trong khi chờ Hezbollah giải giáp. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận, cho rằng văn bản này trao cho Israel quyền tự do hành động ở Li-băng.

Iran cũng cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận tạm thời, đặc biệt là không duy trì lệnh ngừng bắn đã hứa ở Li-băng.

Đài truyền hình nhà nước Li-băng đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel hôm 27/6 tại khu vực Nabatiyeh ở phía nam, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công của Israel trong suốt cuộc xung đột.

Minh Hạnh
Reuters, RT
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