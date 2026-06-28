Hàng nghìn khán giả nhảy tới cùng với Hoaprox ở concert Thanh xuân

TPO - Phần trình diễn DJ của Hoaprox khiến sân khấu concert Thanh xuân "nóng" đến tận 23h00. Khi đèn tắt và âm thanh đóng lại, hàng nghìn khán giả vẫn chưa muốn ra về.