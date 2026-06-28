Hàng nghìn khán giả nhảy tới cùng với Hoaprox ở concert Thanh xuân

TPO - Phần trình diễn DJ của Hoaprox khiến sân khấu concert Thanh xuân "nóng" đến tận 23h00. Khi đèn tắt và âm thanh đóng lại, hàng nghìn khán giả vẫn chưa muốn ra về.
DJ/Producer Hoaprox và MC ToRich đưa set nhạc lên sân khấu để diễn đầu concert Thanh xuân. Lúc này là 19h00, khán giả gần như lấp đầy không gian concert ở Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Bên ngoài còn có hàng nghìn người đang xếp hàng đợi làm thủ tục check-in để vào khu vực khán giả.
Khởi đầu bằng set nhạc DJ, đây là điều thường thấy ở các concert quy mô lớn. BTC dùng chất liệu nhạc điện tử để hâm nóng không khí trước khi bước vào các tiết mục chính thức.
Bộ đôi DJ/Producer Hoaprox và MC ToRich "cầm trịch" set diễn mở đầu có tính chất quan trọng. Hoaprox là DJ hàng đầu của thị trường nhạc điện tử Việt, từng tạo ra bản nhạc EDM huyền thoại Ngẫu hứng. Sau đó, Hoaprox hoàn thiện bản nhạc Ngẫu hứng bằng With You - bản hit khiến nhiều khán giả Việt hiểu lầm là sản phẩm của Alan Walker. Gần đây, Hoaprox kết hợp với K-391, DJ/Producer có MV 500 triệu view trên YouTube.
Hoaprox chứng tỏ đẳng cấp của người được mệnh danh là "Cậu bé vàng" EDM Việt. Anh phối lại một loạt bản hit Việt và quốc tế, "đốt cháy" sân khấu với đầy đủ thể loại đang thịnh hành của nhạc điện tử.
Những khán giả trẻ hưởng ứng đặc biệt với set DJ của Hoaprox và MC ToRich.
BTC bố trí cho Hoaprox 2 phần trình diễn tách biệt. Đến cuối chương trình, bộ đôi trở lại sân khấu để cống hiến set kéo dài gần 30 phút, thay cho lời kết của concert Thanh xuân. Theo kịch bản đã định, Hoaprox sẽ chọn các bản mix có tính chất khuấy động vừa phải ở set đầu. Đến set hạ màn, producer và DJ được phép chọn các phương án "mạnh", "bốc" hơn.
Đông đảo khán giả vẫn nán lại đến cuối chương trình để thưởng thức nốt set DJ. Đến đây, tất cả cùng "cháy" với âm nhạc điện tử. Hoaprox mang điều đặc biệt đến sân khấu khi phối các ca khúc kinh điển như Nối vòng tay lớn, Chiếc khăn Piêu sang màu sắc EDM.
Cho đến khi Hoaprox tắt nhạc và sân khấu xuống đèn, vẫn có rất đông khán giả yêu cầu tiếp tục. Vì thời gian chương trình đã đến giới hạn, DJ bắt buộc dừng lại. Đây cũng là cái kết bùng nổ của concert Thanh xuân.
Đó là sự thú vị của concert Thanh xuân do báo Tiền Phong tổ chức - một chương trình âm nhạc pha trộn hài hòa giữa 3 yếu tố: Âm nhạc chính chuyên, hàn lâm, âm nhạc thị trường hướng tới khán giả trẻ và 2 set diễn DJ đặc biệt để khuấy động sân khấu đúng tính chất của một concert quy mô hơn 20.000 khán giả.
Một bữa tiệc âm nhạc thật sự được tạo ra ở concert Thanh xuân - khởi đầu tưng bừng và kết thúc bùng nổ. Sự tiếc nuối của khán giả khi concert không thể kéo dài hơn chính là thành công của ê-kíp đứng sau, dày công chuẩn bị hàng tháng trời trước khi hồi hộp từng phút giây để chứng kiến chương trình thành công rực rỡ.